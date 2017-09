Stand: 28.09.2017 09:30 Uhr

Vollmann: "Hansa hat eine ganz andere Würze"

Hansa Rostock gegen den VfR Aalen: Das ist ein ganz besonderes Drittliga-Spiel - zumindest für Aalens Trainer Peter Vollmann. Der 59-Jährige arbeitete gleich zweimal als Coach bei den Mecklenburgern und musste zweimal vorzeitig gehen. 2011 führte der Fußballlehrer Hansa zurück in die Zweite Liga und wurde doch schon ein halbes Jahr später beurlaubt. 2014 saß Vollmann überhaupt nur 20 Ligaspiele auf der Rostocker Bank. Am Sonnabend kehrt Vollmann mit Aalen nach Rostock zurück, der Sportclub zeigt die Partie ab 14 Uhr live im NDR Fernsehen und im Livestream. Vorab sprach der Trainer im Interview mit NDR.de über seine Zeit bei Hansa, die Arbeit unter schwierigen Bedingungen auf der Ostalb und das Ende seiner Trainerkarriere.

Peter Vollmann, woran denken Sie als Erstes, wenn Sie an Hansa Rostock denken?

Vollmann: (lacht) Das ist doch ganz klar: An den Aufstieg. Das war etwas Außergewöhnliches, was man ja nicht 25-mal in seinem Leben erlebt.

Aber es gab ja nicht nur positive Momente. Sie mussten bei Hansa gleich zweimal vorzeitig gehen. Blicken Sie da im Groll zurück?

Vollmann: Nein, nein - so denke ich nicht. Im Rückblick weiß ich, was zu den Situationen geführt hat und kann das besser einschätzen. Als Trainer gehört es außerdem mit dazu, so etwas zu erleben.

Mittlerweile haben Sie bereits bei fünf aktuellen Drittligisten als Trainer gearbeitet - und über 200 Drittliga-Spiele auf dem Konto. Was ist das für eine Liga?

Vollmann: Sportlich ist die Dritte Liga immer dichter an die Zweite herangerückt. Das kann man gut daran erkennen, dass die Aufsteiger mittlerweile oben immer eine ordentliche Rolle spielen. Früher zählten die Zweitliga-Aufsteiger fast schon automatisch zu den Absteigern.

Die Dritte Liga feiert im kommenden Jahr ihren zehnten Geburtstag. Hat Sie Ihrer Meinung nach also bisher eine Erfolgsgeschichte geschrieben?

Vollmann: Sportlich auf jeden Fall. Wirtschaftlich sieht es anders aus. Da hinkt sie gehörig hinter der Zweiten Liga her. Man kann die Drittliga-Vereine eigentlich alle nur dazu beglückwünschen, dass sie bei so geringen finanziellen Möglichkeiten sportlich so viel leisten. Der neue Fernsehvertrag wirkt sich ja erst ab der kommenden Saison aus. Bisher reichen die TV-Gelder gerade einmal dazu, die Abgaben für die Berufsgenossenschaft und die Verbände zu begleichen. Und die Vermarktung der Clubs funktioniert eigentlich nur regional.

Der VfR musste in der vergangenen Saison sogar Insolvenz anmelden. Dafür gab's einen Neun-Punkte-Abzug. Das Team ließ sich aber nicht hängen, sondern reagierte mit einer beeindrucken Erfolgsserie. Wie haben Sie das gemacht?

Vollmann: Wir haben nicht gejammert, sondern die Situation angenommen. Wir hatten nur 16 Feldspieler und einen großen Zusammenhalt. Unter den Bedingungen haben wir das Maximale herausgeholt. Da lässt sich natürlich leicht der Bogen zur Insolvenz spannen. Aber wer weiß schon, wie wir ohne die finanziellen Probleme abgeschnitten hätten? Nach der Insolvenz geht es uns jetzt nicht besser. Wir sind zwar schuldenfrei, haben aber noch weniger Geld zur Verfügung. In diesem Jahr ist der Kader eigentlich sogar noch kleiner - unter den 16 Mann sind zwei U19-Spieler. Wenn wir im Training beim Elf-gegen-Elf den Gegner simulieren wollten, müssten wir Plastikmännchen aufstellen. Jetzt haben wir sechs Spiele am Stück nicht gewonnen, aber auch die Situation müssen wir annehmen.

