Stand: 14.07.2017 14:55 Uhr

VW kickt Mercedes-Benz beim DFB raus

Ab 2019 fährt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf Volkswagen ab. Damit geht eine Ära zu Ende. Mercedes-Benz war 45 Jahre lang Partner des DFB. In dieser Zeit schienen Vertragsverlängerungen zwischen dem DFB und Mercedes immer reine Formsache. Doch das ist jetzt vorbei. Der Sportverband gab am Freitag nach einer Präsidiumssitzung bekannt, dass der Wolfsburger Konzern in zwei Jahren den bisherigen Generalsponsor Mercedes-Benz ablösen wird. "Wir freuen uns sehr, Volkswagen ab 2019 als Mobilitätspartner an unserer Seite zu haben. Es passt zum DFB, dass VW mit seinem Engagement den gesamten Fußball von der Spitze bis zur Basis im Blick hat", erläuterte DFB-Präsident Reinhard Grindel in einer Mitteilung.

Videos 00:58 min Der Truck von Jogis Jungs kommt aus dem Emsland Im offenen Truck durch Berlin zur Fan-Meile vor dem Brandenburger Tor: Jogis Jungs fahren auf einem Auflieger durch die Massen, der im Emsland in aller Eile gebaut worden ist. Video (00:58 min)

Volkswagen erwartungsgemäß begeistert

Mitte März hatte der DFB die Sponsorenrechte in der Kategorie Automobil für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis 31. Juli 2024 neu ausgeschrieben. Über die Höhe der Vereinbarung machten beide Seiten keine Angaben. Auch in Wolfsburg ist man von der zustande gekommenen Einigung erwartungsgemäß begeistert. "Die Partnerschaft mit dem Deutschen Fußball-Bund ist für uns ein großes Ereignis. Denn: Volkswagen und der Volkssport Nummer eins - das ist eine gute Partnerschaft! Der DFB beweist mit den deutschen Nationalmannschaften Mut, Innovationskraft und den unbedingten Willen zum Erfolg. Diese Werte gelten auch für Volkswagen", sagte Herbert Diess, der Vorstandschef der Marke Volkswagen.

Hofft Volkswagen auf Imagegewinn?

Mit seinem Engagement beim VfL Wolfsburg hatte der Volkswagen-Konzerne dagegen in jüngster Zeit wenig Erfolge feiern können. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison hatte der Werksclub den Absturz in die zweite Liga erst in den Relegationsspielen gegen Eintracht Braunschweig verhindert. Zudem dürfte es VW darum gehen, angesichts des noch nicht ausgestandenen Abgas-Skandals durch die VW-Logos auf der Brust der Nationalspieler oder dem Firmenschriftzug auf dem Mannschaftsbus einen Image-Gewinn erhoffen. "Auch wenn die Vorgänge nicht vergleichbar sind, eint den DFB und VW die Notwendigkeit, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und die richtigen Maßnahmen für die Zukunft abzuleiten", sagte DFB-Chef Grindel. Zur Höhe des finanziellen Engagements machten beide Seiten keine Angaben. Unbestätigten Berichten zufolge zahlt Volkswagen pro Jahr zwischen 25 und 30 Millionen Euro an den DFB. Das schreibt die "Welt" in ihrer Onlineausgabe, ohne Quellen zu nennen.

Konzern engagiert sich weiter bei Bundesligisten

Neben seinem Engagement beim VfL Wolfsburg unterstützt der VW-Konzern als sogenannter Automobilpartner auch die Bundesligisten Hannover 96, Werder Bremen und RB Leipzig. Zu dem wird der Zweitligist Eintracht Braunschweig über die Konzerntöchter Seat und Volkswagen Financial Services unterstützt. Bereits seit 2012 ist Volkswagen Sponsor des DFB-Pokals. In den Vertragszeitraum fallen die Europameisterschaft 2020, die in 13 europäischen Ländern ausgetragen wird und die WM 2022 im Emirat Katar. Um die Ausrichtung der EM 2024 bewirbt sich der DFB. Konkurrent um die Austragung ist die Türkei.

Weitere Informationen mit Video VW als DFB-Hauptsponsor: Vertrag vor Abschluss? Offenbar stehen die Chancen für Volkswagen äußert gut, neuer Generalsponsor beim Deutschen Fußball-Bund und der A-Nationalmannschaft zu werden. Kommt der Vertrag bald zum Abschluss? (06.07.2017) mehr mit Video Löst VW Mercedes als DFB-Generalsponsor ab? Seit 1990 ist Mercedes Generalsponsor des Deutschen Fußball-Bundes und insbesondere der A-Nationalelf. Doch offenbar möchte Volkswagen den schwäbischen Autobauer gern ablösen. (18.05.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.07.2017 | 16:00 Uhr