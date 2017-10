Stand: 28.10.2017 06:31 Uhr

VfL will ohne "Schnickschnack" Bann brechen

Es sind fraglos Fortschritte beim VfL Osnabrück zu beobachten. Traten die Niedersachsen in der Schlussphase der Amtszeit von Coach Joe Enochs noch etwas blutleer und sehr verunsichert auf, so zeigen sie nun unter Interimstrainer Daniel Thioune viel Herz, enorme Laufbereitschaft und zuvor zuweilen vermisste taktische Disziplin. Aufwand und Ertrag halten sich jedoch noch nicht annähernd die Waage. Auch unter Thioune verliert das Drittliga-Schlusslicht weiter. Es wartet nun bereits seit sechs Partien auf einen dreifachen Punktgewinn. Und auch im DFB-Pokal blieb im Duell mit Nürnberg (2:3) der erhoffte Befreiungsschlag aus.

"Das Problem ist: Am Ende gewinnt der im Fußball, der ein Tor mehr schießt. Das bleibt bei uns in letzter Zeit leider aus", brachte Stürmer Marcos Álvarez das derzeitige Osnabrücker Dilemma im Interview mit "VfL-TV" auf den Punkt. Seine Schlussfolgerung aus dieser Krisenanalyse: "Jetzt interessiert es keinen mehr, wie wir irgendwo schön oder schnickschnack spielen. Jetzt muss man ein Tor mehr schießen als der Gegner und einfach mal drei Punkte einfahren."

Osnabrück und Thioune gegen Zwickau unter Druck

In anderen Worten: Ein "schmutziger Sieg" muss für die Norddeutschen her. Und das am besten bereits heute vor heimischer Kulisse gegen den FSV Zwickau. Der NDR Sportclub überträgt die Partie ab 14 Uhr live im TV und als Livestream hier bei NDR.de. "Die Mannschaft ist bereit und sie wird für den Aufwand belohnt werden. Da bin ich mir sicher", zeigte sich Thioune nach dem Pokal-Aus zuversichtlich, dass nun gegen die Sachsen der Bann bricht. Für den 43-Jährigen ist es das fünfte Pflichtspiel als Interimscoach. Geht auch dieses verloren, dürften die Chancen des etatmäßigen U19-Trainers auf eine dauerhafte Beförderung zum Übungsleiter des Profiteams auf ein Minimum sinken.

"Wissen, dass wir da unten nicht hingehören"

Was Thioune Hoffnung auf den Befreiungsschlag machen darf, ist nicht nur die ansteigende Formkurve, sondern auch der ungebrochene Optimismus seines Personals. "Wir wissen, dass wir da unten in der Dritten Liga nicht hingehören", sagte Alvarez im "VfL-TV". Sein Teamkamerad erklärte auf demselben Kanal: "Wir müssen weiterarbeiten. Es werden dann auch bessere Zeiten kommen." Das Potenzial, um sich rasch aus der Abstiegszone zu befreien, hat der Osnabrücker Kader ohne Zweifel. Weil jedoch in Kapitän Halil Savran, Bastian Schulz, Christian Bickel, Konstantin Engel und Alexander Dercho gleich fünf Leistungsträger verletzt ausfallen, könnte es für die Niedersachsen ein langer, beschwerlicher Weg aus dem Tabellenkeller werden. Ein Anfang muss dennoch her. "Wir müssen gegen Zwickau gewinnen. Da gibt es keine Diskussionen", forderte Alvarez.

