VfL siegt furios mit 4:0 gegen Zwickau

Der VfL Osnabrück hat in der Dritten Liga in bravouröser Manier den erhofften Befreiungsschlag geschafft. Die Niedersachsen setzten sich am Sonnabend mit 4:0 (2:0) gegen den FSV Zwickau durch und verbuchten damit nach zuletzt sechs sieglosen Partien wieder einen Dreier. Der bisherige Tabellenletzte zeigte wie schon zuletzt unter Daniel Thioune eine gute Leistung und belohnte sich diesmal auch endlich mit Zählbarem. Der Interimscoach dürfte damit intensive Werbung für ein langfristiges Engagement gemacht haben. "Damit beschäftige ich mich im Moment nicht. Die Mannschaft ist intakt, hat Charakter und sich heute für eine richtig gute Leistung belohnt", sagte der Trainer.

2:0 zum besten Zeitpunkt

Der VfL spielte von Beginn an mutig nach vorn, setzte den Gegner unter Druck. Zwickau konnte sich kaum entfalten und offenbarte Lücken in der Abwehr, eine davon nutzte Marc Heider fast zur frühen Führung, als er nach Zuspiel von Marcos Alvarez nur am Pfosten scheiterte (3. Minute). Ein starker Auftakt der Lila-Weißen, die das agilere Team blieben und keineswegs wie ein Tabellen-Schlusslicht auftraten. Das 1:0 war daher nur folgerichtig: Alvarez bediente Emmanuel Iyoha auf der rechten Seite, der passte in die Mitte, wo Heider den Ball knapp verpasste, doch links lauerte völlig frei Jules Reimerink und vollstreckte aus spitzem Winkel zur verdienten Führung (20.). Etwas mehr als eine halbe Stunde dauerte die absolute Dominanz der Hausherren an, dann jedoch wurde Zwickau besser - auch, weil es der VfL zuließ. Kurz vor dem Pausenpfiff drosch der starke Alvarez den Ball jedoch nach einer Kopfballabwehr von Zwickaus Anthony Barylla aus rund 22 Metern unhaltbar für Keeper Johannes Brinkies ins FSV-Tor - das 2:0 zum besten Zeitpunkt. "Das 2:0 war der Knackpunkt. Man hat gesehen, wie frei die Mannschaft gespielt hat. Einfach geil", sagte Alvarez.

Eine überzeugende Teamleistung

14.Spieltag, 28.10.2017 14:00 Uhr

VfL Osnabrück

VfL Osnabrück 4:0



FSV Zwickau Tore: 1:0 Reimerink (20.) 2:0 Alvarez (45.) 3:0 Susac (58.) 4:0 Wachs (72.)

VfL Osnabrück: Gersbeck - Appiah, Groß, Susac, Wachs (81. Falkenberg) - Arslan, Danneberg (62. Klaas) - Heider, Reimerink (81. Renneke) - Iyoha, Alvarez

FSV Zwickau: Brinkies - Schröter, Barylla, Antonitsch, Lange - B.B. Bahn, Frick, Mauersberger (60. Wagner), Miatke (60. Eisele) - R. König (78. Ferfelis), Öztürk

Zuschauer: 8500



Weitere Daten zum Spiel

Nach dem Seitenwechsel verbuchten die Sachsen die erste Gelegenheit, als sich die VfL-Abwehr übertölpeln ließ und Bentley Bahn den Ball aus spitzem Winkel knapp am langen Pfosten vorbeischob (47.). Dennoch wirkten die Hausherren mit der Führung im Rücken zusehends befreit und spielten sich in einen Rausch. In der 49. Minute scheiterte Marc Wachs nur am Pfosten, der Nachschuss rauschte über das Tor. Auch Alvarez (55.) und kurz darauf Reimerink ließen Chancen aus, doch in der 58. Minute nickte Adam Susac, der am Fünf-Meter-Raum nicht attackiert wurde, zum 3:0 ein - der erste Saisontreffer des Kroaten. Und es war noch nicht der Schlusspunkt. Einen tollen Angriff über Iyoha und Reimerink schloss Wachs erfolgreich zum 4:0 ab (72.), an der Bremer Brücke herrschte endgültig Festtagsstimmung. Gelöste Stimmung, lachende Gesichter und eine überzeugende Teamleistung - es scheint, als habe Osnabrück den erhofften "Turnaround" geschafft. Der nächste Gegner dürfte den Niedersachsen allerdings alles abfordern: Am kommenden Sonnabend geht es zum Tabellenführer SC Paderborn.

