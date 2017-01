Stand: 28.01.2017 19:07 Uhr

VfL Wolfsburg kommt nicht aus dem "Keller" von Christian Görtzen, NDR.de

Der VfL Wolfsburg hat am Sonnabend die große Chance verpasst, sich mit dem vierten Sieg hintereinander aus dem Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga zu verabschieden. Stattdessen unterlagen die Niedersachsen vor 24.811 Zuschauern in der heimischen Arena nach einer uninspirierten Leistung dem FC Augsburg mit 1:2 (1:1). Für Wolfsburg war es schon die sechste Heimniederlage in dieser Saison. Die Mannschaft von VfL-Trainer Valérien Ismaël weist nach 18 Spieltagen nur 19 Punkte vor. Da gleichzeitig der FC Ingolstadt den HSV bezwang, schmolz der Vorsprung der Norddeutschen auf den Relegationsrang auf vier Zähler. "Es ist gerade ein Umbruch im Verein, wir sollten erst einmal auf dem Teppich bleiben. Diese Saison spielen wir gegen den Abstieg, das sollten wir annehmen. Wir sollen von nichts träumen, sondern von Spiel zu Spiel denken", sagte Wolfsburgs Mittelfeldspieler Paul Seguin NDR 2.

Gomez bringt "Wölfe" früh in Führung

18.Spieltag, 28.01.2017 15:30 Uhr

VfL Wolfsburg

VfL Wolfsburg 1:2



FC Augsburg Tore: 1:0 Gomez (4.) 1:1 Hal. Altintop (25.) 1:2 Kohr (69.)

VfL Wolfsburg: Benaglio - Seguin, Bruma, Ricardo Rodriguez, Gerhardt - Guilavogui (80. Arnold), Luiz Gustavo - Vieirinha (72. Mayoral), Malli (72. Blaszczykowski), Ntep - Gomez

FC Augsburg: Hitz - Framberger, Gouweleeuw, Hinteregger, Max - Moravek (40. Kohr) - Usami (62. Teigl), Koo, Hal. Altintop, Ji - Bobadilla (88. Kacar)

Zuschauer: 24811



Weitere Daten zum Spiel

Bei den Niedersachsen ersetzte Vieirinha im rechten Mittelfeld Daniel Caligiuri, der am vergangenen Dienstag zum FC Schalke 04 gewechselt ist. Ansonsten setzte Ismaël auf die Profis, die vor einer Woche den HSV mit 1:0 besiegten. Den Augsburger Coach Manuel Baum plagten personelle Sorgen. Gleich neun Spieler waren nicht einsatzfähig. Den favorisierten "Wölfen" gelang ein Traumstart: Einen von Winterzugang Yunus Malli per Freistoß in den Strafraum getretenen Ball beförderte Mario Gomez per zarter Kopfberührung zum 1:0 (4.) ins Netz. Allerdings hätte dessen sechstes Saisontor nicht zählen dürfen - der Stürmer hatte im Abseits gestanden. Zunächst sah es danach, dass der VfL daraufhin selbstbewusst die Partie bestimmen könnte. Doch es kam ganz anders.

Slapstick-Einlage in der VfL-Defensive

Paul Seguin: "Mich ärgert das total" NDR 2 - 28.01.2017 18:53 Uhr Autor/in: Burkhard Tillner Nach zuletzt drei Siegen hintereinander hat der VfL Wolfsburg gegen den FC Augsburg mit 1:2 verloren. Burkhard Tillner hat mit einem frustrierten Paul Seguin gesprochen.







Zweimal - bei Schüssen von Ja-Cheol Koo (13.) und Raul Bobadilla (18.) - konnten sich die Wolfsburger bei ihrem Torhüter Diego Benaglio bedanken, dass die Führung weiterhin Bestand hatte. Doch in der 25. Minute war sie dahin. VfL-Profi Luiz Gustavo spielte einen Rückpass auf Benaglio so stark, dass Benaglio arge Probleme bekam. Der Schweizer setzte den Ball an die Stirn des Augsburgers Halil Altintop, von dort sprang er über Benaglio hinweg an die Torlatte, und danach wieder ins Spielfeld zurück. Der zurückgeeilte Benaglio lag nach einem Rettungsversuch bereits im Netz - Altintop nickte im zweiten Versuch den Ball zum Ausgleich ein. Bei den Norddeutschen lief danach nichts mehr. Augsburg war der Führung nahe, Bobadilla scheiterte am VfL-Keeper. In der 38. Minute hatten die Gäste allerdings Glück, dass Schiedsrichter Bastian Dankert (Rostock) den "Wölfen" nach einem Foul von Jan Moravek an Paul-Georges N'tep einen fälligen Strafstoß verwehrte.

Kohr bezwingt Benaglio aus kurzer Distanz

Ismaël dürfte in seiner Kabinenansprache lauter geworden sein. Zumindest trat sein Team jetzt wesentlich engagierter auf. Gomez prüfte mit einem abgefälschten Schuss FCA-Keeper Marvin Hitz (46.), N'tep jagte den Ball knapp über die Latte (52.). Wolfsburg war zwar nun überlegen, doch in der 69. Minute jubelten erneut die Gäste. Nach Vorarbeit des guten Rechtsverteidigers Raphael Framberger erzielte der eingewechselte Dominik Kohr das 2:1 für Augsburg. Benaglio war noch am Ball, doch der Schuss war zu hart. Die Wolfsburger Defensive hatte beim Augsburger Angriff erschreckend teilnahmslos gewirkt. Der VfL bemühte sich danach noch um den Ausgleich, doch richtig zwingend war die Schlussoffensive nicht. Beinahe wäre es für die "Wölfe" sogar noch bitterer gekommen: Der Augsburger Georg Teigl ließ in der 85. Minute eine erstklassige Chance zum 3:1 aus.

