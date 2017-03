Stand: 11.03.2017 06:29 Uhr

VfL Wolfsburg: Nie wieder zittern!

Es ist ein Datum, das sich in die Wolfsburger Köpfe eingebrannt hat: 14. Mai 2011. An diesem Samstagnachmittag stand der letzte Spieltag der Bundesliga-Saison 2010/2011 auf dem Programm. Die "'Wölfe" mussten bei der TSG Hoffenheim antreten, lagen nach 49 Minuten mit 0:1 zurück und standen mit einem Bein in der Zweiten Liga. Aber zwei Tore von Mario Mandzukic und ein Treffer von Grafite drehten die Partie und retteten den VfL vor dem Abstieg. Ein Zittern bis zum Schluss wollen die Wolfsburger in dieser Saison unbedingt vermeiden, doch die Tabellensituation sieht vor dem Auswärtsspiel heute bei RB Leipzig (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) bedenklich aus. Der neue Trainer Andries Jonker nimmt seine Mannschaft in die Pflicht: "Es geht darum, dass die Jungs zeigen, was die draufhaben", sagte der Niederländer dem NDR Hörfunk.

Endspiel beim HSV unbedingt vermeiden

Der heutige Linksverteidiger Jannes Horn war damals 14 Jahre alt und erinnert sich noch gut an die Rettung von Hoffenheim, wie er der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" verriet. An ein Endspiel in der aktuellen Spielzeit glaubt er nicht: "Es wird auf jeden Fall sehr spannend, aber ich denke, dass wir uns retten werden und den Klassenerhalt schon früher klarmachen", so der 20-Jährige. Das ist auch mit dem Blick auf den Spielplan empfehlenswert. In der letzten Partie geht es nämlich zum ebenfalls abstiegsbedohten HSV - zu einem Team, das sich mit Endspielen um den Klassenerhalt bestens auskennt. Damit die Wolfsburger vorzeitig die Klasse sichern, sollten vor allem die kommenden drei Heimspiele erfolgreich bestritten werden: gegen das abgeschlagene Schlusslicht Darmstadt, gegen Freiburg und den Tabellen-Vorletzten Ingolstadt.

Jonker muss Probleme lösen

Jonker: "Jungs sollen zeigen, was sie drauf haben"

Der neue Wolfsburger Trainer Andries Jonker sieht seinem zweiten VfL-Spiel in Leipzig optimistisch entgegen.







Trainer Jonker hatte sich bereits bei seiner offiziellen Vorstellung überrascht von der Talfahrt des VfL gezeigt. Im NDR Interview bekräftigte er diesen Eindruck: "Keiner hat vor der Saison von Platz 15 gesprochen, alle haben viel mehr erwartet. Das steckt etwas Gutes in der Mannschaft. Das müssen sie hochholen und dann werden wir auch die Ergebnisse einfahren." Dass er anfangs von einem "kleinen Problem" gesprochen hat, relativierte der Niederländer, der bei seinem Debüt ein 1:1 in Mainz erlebte: "Ich habe das ironisch gemeint - das Gegenteil ist der Fall. Es ist eine komplizierte Situation: Aber das wissen auch alle", so der 54-jährige Nachfolger von Valerien Ismael im "kicker." Aber Jonker ist sich sicher: "Wir kriegen das hin."

Schäfer: Nicht-Abstieg emotionaler als Meisterschaft

Damals, im Mai 2011, sind der Trainerstab um Felix Magath und die Spieler übrigens mit einem "Sambazug" mit den Fans zurück nach Wolfsburg gefahren. Die Gefühle kochten über. Auch bei VfL-Urgestein Marcel Schäfer: "Der Kampf gegen Abstieg und die Rettung waren von der emotionalen Seite viel intensiver als die Meisterschaft: Das hat bei mir unglaublich viel zur Bindung mit dem Verein beigetragen", sagte Schäfer im NDR Sportclub. Das diesjährige Saisonfinale wird der 32-Jährige nach seinem Wechsel in USA allerdings nur aus der Ferne beobachten. Und klar - auch er möchte auf keinen Fall bis zum Schluss um seinen VfL zittern.

