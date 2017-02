Stand: 16.02.2017 11:03 Uhr

VfL Osnabrück mit Sorgen zum Spitzenspiel

Dass der VfL Osnabrück in der Dritten Liga immer noch auf dem zweiten Tabellenplatz steht, ist überraschend. Nicht nur nach der Heimpleite gegen Schlusslicht Mainz II, sondern vor allem angesichts der Verletztenmisere, die den VfL bereits während der gesamten Saison begleitet. Kaum ein Tag vergeht ohne neue Hiobsbotschaft: Jüngst meldete sich Marcel Appiah mit einem Faserriss im Oberschenkel ab, der Verteidiger wird im Spitzenspiel beim Tabellendritten 1. FC Magdeburg am Sonnabend (14 Uhr, in einer Konferenz im NDR Fernsehen und im Livestream bei NDR.de) fehlen. Appiah ist damit einer von gleich fünf Stammspielern, auf die VfL-Coach Joe Enochs derzeit verzichten muss.

So könnte Osnabrück spielen





















Fragezeichen hinter Wriedt

Außer Appiah fehlen die Langzeitverletzten Halil Savran (Saison-Aus nach Knorpelschaden im Knie), Christian Groß (Kreuzbandriss, ab März wieder im Training), Robert Kristo (Einriss im Außenband und in der Kapsel des linken Sprunggelenks, eventuell in einer Woche gegen Werder II wieder dabei) und Anthony Syhre, der eine Gelbsperre absitzen muss. Ein kleines Fragezeichen steht zudem hinter dem Einsatz von Kwasi Okyere Wriedt (Adduktorenzerrung), der zurzeit nur individuell trainiert. "Wenn er die Belastungstests am Donnerstag und Freitag übersteht, könnte er gegen Magdeburg wieder dabei sein", gab sich Enochs in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" aber hoffnungsvoll.

Debüt für Winterneuzugang Engel?

Der Trainer hat in dieser Saison schon oft bei seiner Startelf tüfteln müssen. So füllten zwischenzeitlich Addy-Waku Menga, Bashkim Renneke, Kamer Krasniqi, Simon Tüting, Syhre, Mohamed El-Bouazzati, Michael Hohnstedt und Kim Falkenberg das VfL-Lazarett, dazu mussten viermal gelbgesperrte Profis ersetzt werden. Für Appiah könnte nun El-Bouazzati auflaufen. "Er ist gelernter Innenverteidiger. Mo kann gerade in einem Kampfspiel wie gegen Magdeburg wertvoll sein", erklärte der Trainer. Eine Alternative für Syhre im defensiven Mittelfeld wäre Winterverpflichtung Konstantin Engel, dem Enochs nach etwas Anlaufzeit mittlerweile Startelfpotenzial bescheinigt. Nach dem Rückschlag gegen Mainz hat der VfL-Coach klare Vorstellungen für das Gastspiel in Magdeburg: "Wir werden uns ordentlich strecken müssen, wollen aber aus diesem Spitzenspiel nicht mit leeren Händen hervorgehen."

