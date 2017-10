Stand: 23.10.2017 15:36 Uhr

VfL Osnabrück: Der Pokal als Krisenlöser?

Bloß nicht lange nachdenken, lieber gleich weiter gegen die Krise ankämpfen: Trainer Daniel Thioune ist ganz glücklich darüber, dass es für seinen VfL Osnabrück nur fünf Tage nach dem 0:2 beim FC Hansa Rostock schon weitergeht. Mit einem Spiel, in dem der Tabellenletzte der Dritten Liga eigentlich nur gewinnen kann. "Die Enttäuschung nach Rostock ist der Zuversicht gewichen. Das kurze Zeitfenster zwischen den Spielen sehe ich deshalb positiv", sagte Thioune vor der DFB-Pokal-Zweitrundenpartie am Mittwoch (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) zu Hause gegen den Zweitliga-Dritten 1. FC Nürnberg.

Thioune: "Werden definitiv wieder Tore schießen"

"Vielleicht ist das die Möglichkeit, den Bock umkippen zu können", hatte der bislang glücklose Interimscoach direkt nach der Pleite in Rostock gesagt, bei der sein Team eigentlich den besseren Fußball gespielt hatte. Doch wie schon in seiner ersten Partie als Verantwortlicher an der Seitenlinie gegen Magdeburg (0:2), blieben die Niedersachsen auch im Nordduell vor dem Tor des Gegners harmlos. "Unser Problem ist, dass wir keine Tore schießen. Die Lösung ist, viel mehr Abschlüsse zu haben und konsequenter in diesen Aktionen zu sein. Daran arbeiten wir jede Woche und deswegen werden wir auch definitiv wieder Tore schießen", so Thioune.

HSV-Coup gibt Selbstvertrauen

Allein, das Herausarbeiten von Chancen wird gegen den "Club" sehr wahrscheinlich schwieriger werden, als in der Dritten Liga. "Nürnberg ist ein Top-Zweitligist", sagte der VfL-Coach, der auf den gesperrten Marcel Appiah verzichten muss. Der Innenverteidiger hatte beim sensationellen 3:1-Sieg in der ersten Pokalrunde gegen den HSV früh Rot gesehen. An den Coup gegen den Bundesliga-Dino erinnern sich die VfL-Profis dieser Tage gerne. "Der Blick zurück aufs HSV-Spiel gibt uns Selbstvertrauen", sagte Ahmet Arslan, der gegen die Hamburger getroffen hatte. "Wir haben keinen Druck, können nur gewinnen - unabhängig vom Ergebnis." Ein "echter" Sieg nach zuletzt sechs Ligaspielen ohne (fünf Niederlagen, ein Remis) würde den Osnabrückern aber sicherlich auch ganz gut tun.

