Stand: 19.04.2017 21:04 Uhr

Reimerink und Arslan: Osnabrück im DFB-Pokal

Der VfL Osnabrück hat sich für den DFB-Pokal 2017/2018 qualifiziert. Der Drittligist setzte sich am Mittwoch an der Bremer Brücke mit 2:0 (0:0) gegen die zwei Klassen tiefere Arminia Hannover durch und erreichte so das Finale des Landespokals gegen den Lüneburger SK Hansa. In Niedersachsen sind beide Pokalfinalisten für den DFB-Pokal qualifiziert. Oberligist Hannover hatte auf sein Heimrecht verzichtet, weil das eigene Stadion nicht den Sicherheitsanforderungen entspricht. Der VfL nutzte zu Hause vor 3.041 Zuschauern die erste von zwei Chancen auf die Qualifikation. Ansonsten hätten die Lila-Weißen einen der ersten vier Plätze in der Liga erreichen müssen, die ebenfalls zum Start in der ersten Hauptrunde berechtigen. Allerdings ist das Team von Trainer Joe Enochs zuletzt auf Rang sieben zurückgefallen.

Weitere Informationen Das Restprogramm im Drittliga-Aufstiegsrennen Holstein Kiel und der VfL Osnabrück machen sich noch Hoffnungen auf den Zweitliga-Aufstieg. Das Restprogramm der Drittliga-Spitzenclubs im Überblick. mehr

Arminia-Defensive hält 64 Minuten stand

Gegen den Oberligisten tat sich der VfL lange schwer. Die Arminia konzentrierte sich auf die Defensive - und die hielt zunächst stand. Osnabrück war spielbestimmend, kam aber nur zu wenigen guten Chancen. Vor den zweiten 45 Minuten schrieb der Drittligist bei Facebook: "Die wohl wichtigste Halbzeit der Saison." In der 65. Minute brach sich dann die Erleichterung Bahn, als Jules Reimerink zum 1:0 abstaubte. Der zweite Treffer fiel in der letzten Minute, Ahmet Arslan machte alles klar.

LSK zum dritten Mal dabei

Der LSK hatte sich bereits am vergangenen Sonnabend mit 2:0 (1:0) beim BSV S/W Rehden durchgesetzt. Gökay Isitan hatte die Lüneburger vor der Pause in Führung geschossen (43.), Ian-Prescott Claus traf in der 61. Minute für die Mannschaft von Trainer Elard Ostermann zum Endstand in der umkämpften Partie (fünfmal Gelb). Der LSK qualifizierte sich damit zum dritten Mal nach 1992 und 2008 für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 20.04.2017 | 19:30 Uhr