Stand: 16.06.2017 15:18 Uhr

Benaglio-Wechsel nach Monaco perfekt

Beim VfL Wolfsburg geht eine sportliche Ära zu Ende: Kapitän Diego Benaglio verlässt die Niedersachsen und schließt sich dem französischen Meister AS Monaco an. Der Schweizer Torwart ist nicht nur mit 259 Einsätzen Bundesliga-Rekordspieler der "Wölfe", sondern war neben Ashkan Dejagah (der den Verein ebenfalls verlässt) auch der letzte Profi der Meistermannschaft von 2009, der noch in Wolfsburg unter Vertrag stand. Benaglios Arbeitspapier, das noch bis 2019 Gültigkeit hatte, wurde aufgelöst, der 33-Jährige wechselt ablösefrei an die Côte d'Azur. "Diego ist ein Profi par excellence und wir alle freuen uns mit ihm, dass er noch einmal auf höchstem Niveau in der Ligue 1 sowie der Champions League spielen wird", erklärte VfL-Sportchef Olaf Rebbe am Freitag.

Die Bundesliga-Rekordspieler der "Wölfe"



















Meister und Pokalsieger mit dem VfL

Benaglio war im Januar 2008 aus Portugal von Nacional Funchal nach Wolfsburg gewechselt und gewann mit dem VfL anderthalb Jahre später als Stammkeeper die deutsche Meisterschaft. Auch beim DFB-Pokalsieg 2015 (3:1 gegen Borussia Dortmund) stand der 33-Jährige im Tor. In der vergangenen Saison verlor er jedoch seinen Stammplatz an den Belgier Koen Casteels. Für die Schweizer Nationalmannschaft kam Benaglio 61 Mal zum Einsatz, ehe er nach dem Achtelfinal-Aus bei der WM 2014 aus der "Nati" zurücktrat.

Dritter namhafter Abgang

Benaglio ist nach Marcel Schäfer und Ricardo Rodriguez (AC Mailand) der dritte prominente Abgang aus Wolfsburg in diesem Jahr. Schäfer hatte sich Anfang März dazu entschieden, in die zweite US-Liga nach Tampa Bay zu wechseln. 2019 will er zum VfL Wolfsburg zurückkehren, um dort im Management zu arbeiten. Auch Benaglio soll nach seiner aktiven Profikarriere in Wolfsburg eine noch nicht näher definierte Aufgabe übernehmen. "Wolfsburg und der VfL sind eine zweite Heimat für meine Familie und mich geworden. Ich freue mich schon heute auf unser Wiedersehen. Der VfL ist und bleibt ein großartiger Club und mein Verein. Ich bin dem VfL, seinen treuen Fans und der ganzen Region auf ewig dankbar", erklärte der Schweizer.

