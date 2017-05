Stand: 10.05.2017 19:52 Uhr

VfL-Fußballerinnen nach 2:1 fast sicher Meister

Ausschweifenden Jubel inklusive der bei Titelgewinnen obligatorischen Bierduschen gab es am Mittwochabend aufseiten des VfL Wolfsburg noch nicht, als Schiedsrichterin Sandra Stolz (Pritzwalk) das Duell der Frauenfußball-Bundesliga gegen die SGS Essen abpfiff. Dabei hatten die Niedersächsinnen die Meisterschaft durch den hart erarbeiteten 2:1 (1:1)-Sieg nahezu perfekt gemacht. Vor dem Auftritt des Tabellenzweiten Turbine Potsdam beim Abstiegskandidaten Bayer Leverkusen (20 Uhr) beträgt ihr Vorsprung auf die Brandenburgerinnen neun Zähler. Zudem haben die "Wölfinnen" zwei Spieltage vor dem Saisonende die weitaus bessere Tordifferenz als ihr Verfolger, den sie am vergangenen Sonntag mit 3:1 bezwangen.

Popp egalisiert überraschenden Rückstand

Der VfL diktierte erwartungsgemäß von Beginn an das Geschehen, kombinierte flüssig und besaß durch Alexandra Popp nach einer feinen Kombination die große Chance zur Führung. Den Schuss der Angreiferin konnte Keeperin Lisa Weiß aber mit einer Glanztat abwehren (17.). Mitte des ersten Abschnitt blieben die Niedersächsinnen immer häufiger in der vielbeinigen Essener Abwehr hängen. So in der 29. Minute: Die SGS schaltete nach dem Ballgewinn schulbuchmäßig um und kam durch die frühere Bremerin Manjou Wilde zum Abschluss. Um Haaresbreite strich der Versuch der 22-Jährigen am Pfosten vorbei. Präziser zielte bald darauf Wildes Mannschaftskameradin Lea Schüller. Die Stürmerin war nach einer Flanke aus dem Halbfeld handlungsschneller als Wolfsburgs Kapitänin Nilla Fischer und überwand Schlussfrau Almuth Schult mit einem strammen Schuss ins kurze Eck (39.). Die Freude der Gäste über die überraschende Führung währte allerdings lediglich 60 Sekunden. Dann setzte sich die sehr auffällige Caroline Hansen auf dem rechten Flügel durch, flankte in die Mitte, wo Popp die Kugel aus der Nahdistanz über die Linie bugsierte.

Pajor sorgt für die Entscheidung

Die ersten ansprechenden Angriffe nach dem Seitenwechsel trug Essen vor, ohne dabei aber zu nennenswerten Möglichkeiten zu kommen. Der VfL durfte hingegen gleich nach seiner ersten guten Offensivaktion in Durchgang zwei jubeln: Hansen schlug einen Eckstoß präzise auf den Kopf von Ewa Pajor, die ungehindert zum 2:1 traf (53.). Im Anschluss vergaben die Niedersächsinnen einige Möglichkeiten zur Vorentscheidung. Essen leistete zwar bis zum Schluss erbitterten Widerstand, kam jedoch nur noch zu einigen Halbchancen.

