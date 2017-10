Stand: 14.10.2017 10:29 Uhr

VfL-Frauen: "Standortbestimmung" gegen Turbine

Gierig bleiben, weitermachen, nie zufrieden sein - das alles lebte Stephan Lerch, der Trainer der Bundesliga-Frauen vom VfL Wolfsburg, vor, als er nach dem 12:2-Kantersieg gegen Atletico Madrid die Leistung seiner Mannschaft im Champions-League-Spiel analysierte. Natürlich freue er sich darüber, dass sein Team die Partie "so gestalten konnte", sagte er zum grandiosen Einzug ins Achtelfinale des Wettbewerbs bei "Wölfe TV". Dann aber folgte auch schon die Einschränkung. "Klar, die zwei Gegentore ärgern uns auf jeden Fall. Wir wollen immer zu Null spielen. Aber wir wissen natürlich auch, dass das nicht immer möglich ist", sagte der 33-Jährige, der im Sommer die Nachfolge des erfolgreichen Ralf Kellermann angetreten hat. Er dürfte in dem Moment schon an die kommende Aufgabe gedacht haben, die um einiges anspruchsvoller ist. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der Double-Gewinner in der Bundesliga den 1. FFC Turbine Potsdam.

Makellose Bilanz in der Bundesliga

In jenem Wettbewerb haben die "Wölfinnen" die Lerch-Maxime hervorragend umgesetzt - bei den Gegentoren steht beim VfL noch immer die Null. Vier Spiele, vier Siege, ergo zwölf Punkte, 16:0 Tore, Platz eins. In der Art und Weise möge es doch bitte weitergehen, sagte Lerch in der Pressekonferenz am Freitag. Er warnte aber auch. "Es wird eine Standortbestimmung sein gegen Turbine Potsdam. In der Vergangenheit waren das immer Duelle auf Augenhöhe. Da entscheiden häufig Kleinigkeiten über den Ausgang", sagte der Coach. Alle wüssten um die Schwere der Aufgabe. "Aber wir spielen zu Hause, wollen möglichst wieder zu Null gewinnen und aus einer guten Defensive herausspielen." Der Tabellenfünfte Potsdam (acht Punkte, 7:3 Tore) sei ein Team mit sehr viel Qualität und besitze vor allem durch Svenja Huth, Tabea Kemme und Felicitas Rauch eine große individuelle Klasse in der Offensive. Lerch: "Hinten wird es für sie aber auch schwierig, gegen uns zu verteidigen."

Popp: "Selbstbewusstsein getankt"

VfL-Coach Lerch: "In einen Rausch gespielt" NDR 2 - 11.10.2017 19:40 Uhr Autor/in: Kunze, Tabea Die Frauen des VfL Wolfsburg sind ins Achtefinale der Champions League eingezogen. Dank eines 12:2-Erfolgs gegen Atletico Madrid. Das Resultat überraschte auch VfL-Coach Stephan Lerch.

Seine Spielerinnen hatten schon kurz nach dem Schlusspfiff gegen Atletico beschrieben, wie sehr dieser Kantersieg Lust auf mehr mache. "Wir haben kaum etwas liegengelassen. Wir sind happy, wir sind eine Runde weiter. Und vor allem, was ganz, ganz wichtig ist: Wir haben für Sonntag gegen Potsdam Selbstbewusstsein getankt", sagte Angreiferin Alexandra Popp. Die norwegische Offensivspielerin Caroline Hansen sah es ganz ähnlich: "Wir haben alle so einen Hunger auf ein 'Einfach-so-weitermachen'." Gespielt wird in dem Stadion, wo die "Wölfinnen" am Donnerstag ihr Publikum so begeistert haben. Lerch muss im Duell mit den Brandenburgerinnen ohne Isabel Kerschowski auskommen. Sie wird mit Verdacht auf Meniskuseinriss in der kommenden Woche operiert.

