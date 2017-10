Stand: 10.10.2017 18:25 Uhr

VfL-Frauen setzen auch gegen Madrid auf Rotation

Wolfsburger Fußball als Maß aller Dinge - das klingt im Männerbereich derzeit utopisch, ist bei den Frauen aber Realität. Sechs Pflichtspiele haben die "Wölfinnen" in dieser Saison bislang absolviert, allesamt gewonnen, dabei 25 Treffer erzielt und noch kein einziges Gegentor kassiert. Mehr noch: Als einziges deutsches Team gingen die VfL-Frauen in der vergangenen Woche im Europapokal nicht als Verlierer vom Platz. Mit dem 3:0-Erfolg bei Atletico Madrid stehen die Wolfsburgerinnen in der Champions League mit einem Bein im Achtelfinale. Das Rückspiel am Mittwoch (17 Uhr) in der heimischen Arena ist nur noch Formsache. VfL-Trainer Stephan Lerch sprach von einer "guten Ausgangslage", warnte aber auch davor, den spanischen Meister zu unterschätzen: "Wir müssen aus einer guten Defensive heraus beginnen und selbst wieder unser Spiel durchdrücken."

Rotation sorgt für gute Stimmung

Lerch zeigte schon beim jüngsten 6:0-Erfolg im DFB-Pokal bei Union Berlin, wie er sein Team bei Laune hält. Gleich auf zehn (!) Positionen stellte er um und gab Spielerinnen Einsatzzeit, die zuletzt nicht so zum Zuge kamen. Unter anderem durften Torhüterin Merle Frohms, Luisa Wensing (Pflichtspiel-Comeback nach 16 Monaten) und Isabel Kerschowski erstmals in dieser Saison ran und die 18-jährige Meret Wittje feierte ihr Debüt in der ersten Mannschaft.

"Es hat wirklich Spaß gemacht, vor dieser Kulisse zu spielen", sagte Frohms nach dem Auftritt im Stadion an der Alten Försterei in Berlin-Köpenick. Mit Blick auf das Rückspiel in der Königsklasse, dem ersten Heimspiel auf internationaler Bühne der Saison, sagte Lena Goeßling: "Die Trainingsleistung und -einstellung passen bei jedem. Man sieht, dass wir rotieren können und gar nicht, dass jemand gefehlt hat."

