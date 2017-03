Stand: 23.03.2017 22:06 Uhr

VfL-Frauen nach 0:2 vor Champions-League-Aus von Hanno Bode, NDR.de

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg stehen in der Champions League vor dem Aus. Die Niedersächsinnen verloren am Donnerstagabend das Viertelfinal-Hinspiel gegen den französischen Serienmeister Olympique Lyon vor heimischer Kulisse mit 0:2 (0:0). In der Neuauflage des Endspiels der vergangenen Serie waren Camille Abily (62.) und Dzsenifer Marozsan (74.) für den Titelverteidiger erfolgreich. Die "Wölfinnen" brauchen nun im Rückspiel am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr) ein kleines Wunder, um den Traum vom dritten Köningsklassen-Triumph nach 2013 und 2014 am Leben zu halten.

Hansen verpasst knapp die Führung

Pernille Harder wollte da weitermachen, wo sie am vergangenen Sonntag im Bundesliga-Verfolgerduell der Wolfsburgerinnen mit Bayern München aufgehört hatte. Die gegen den Meister überragende Dänin versuchte auch gegen Lyon von Beginn an, die gegnerischen Verteidigerinnen zu überlaufen. Doch die flinke Stürmerin musste rasch feststellen, dass das französische Ausnahmeteam dann doch noch eine andere Hausnummer ist als der Erstliga-Konkurrent. Zweimal binnen kurzer Zeit wurde Harder in der Anfangsphase von Olympiques routinierter Abwehrchefin Wendie Renard im Zweikampf "abgekocht". Spätestens jetzt wusste der Winterzugang, was ihm im weiteren Spielverlauf blühen würde. Die Angreiferin nahm den Kampf gegen Lyons humorlos agierenden Defensivkräfte zwar eindrucksvoll an. Durchsetzen konnte sich die Dänin im ersten Abschnitt aber nur einmal entscheidend, als sie beinahe von der Torauslinie in die Mitte flankte, dort Caroline Hansen die Hereingabe aber ganz knapp verfehlte (25.).

VfL kurz vor der Pause im Glück

Es sollte die einzige nennenswerte Gelegenheit der Gastgeberinnen vor dem Seitenwechsel bleiben. Die Mannschaft von Trainer Ralf Kellermann präsentierte sich zwar enorm lauf- und einsatzfreudig, vermochte es jedoch mit ganz wenigen Ausnahmen nicht, über die Flügel für Druck zu sorgen. Und im Zentrum war für die "Wölfinnen" kein Durchkommen. Wolfsburgs Arbeit gegen den Ball verdiente bis in die Schlussphase der ersten Hälfte dafür das Prädikat "besonders wertvoll". Erst nach 43 Minuten ließ der VfL gegen die Weltklasse-Offensive Lyons um Olympiasieger Marozsan die erste Chance zu: Alex Morgans Schuss prallte an den Pfosten. 120 Sekunden später verfehlte Eugénie Le Sommer knapp das Ziel, sodass die Pause für die Niedersächsinnen zum richtigen Zeitpunkt kam.

Schult patzt bei erstem Gegentor

Nach der Halbzeit setzte Hansen auf dem linken Flügel zu einem ihrer unwiderstehlichen Soli an und flankte präzise auf Sara Björk Gunnarsdottir, die am lange Pfosten frei zum Kopfball kam. Weil die Isländerin aber zu wenig Druck hinter den Ball bekam, konnte Keeperin Sarah Bouhaddi parieren (50.). Auf der Gegenseite traf die eingewechselten Ada Hegerberg die Kugel im Strafraum mit der Stirn nicht richtig (55.). Es blieb beim torlosen Remis, bis Almuth Schult bei einem Freistoß von Abily aus halblinker Position ein Riesenpatzer unterlief. Die Nationaltorhüterin machte einen Schritt nach vorne und schätzte die Flugbahn des Spielgeräts falsch ein, das dann in ihrem Gehäuse einschlug.

Wullaert trifft den Pfosten

Am zweiten Gegentreffer trug die 26-Jährige allerdings keine Schuld: Dem VfL-Defensivverbund gelang es vor dem eigenen Strafraum nicht, Marozsan vom Ball zu trennen, sodass die Edeltechnikerin frei zum Abschluss kam. Ihr Schuss aus 20 Meter ins linke untere Eck war für Schult unhaltbar. Die Gastgeberinnen rannten bis zum Abpfiff verzweifelt an und versuchten alles, um noch den Anschlusstreffer zu erzielen. Ihr hoher Aufwand blieb jedoch unbelohnt. Die beste Gelegenheit zum 1:2 vergab die eingewechselte Tessa Wullaert (82./Pfosten). Auf der Gegenseite verhinderte Schult kurz vor Ultimo mit einer tollen Parade gegen Eugénie Le Sommer (89.) eine noch höhere Pleite.

