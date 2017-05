Stand: 07.05.2017 15:52 Uhr

VfL-Frauen können Meistersekt kalt stellen

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg können den Meistersekt kalt stellen. Das Team von Trainer Ralf Kellermann gewann am Sonntagnachmittag das Bundesliga-Topspiel bei Turbine Potsdam mit 3:1 (1:1) und hat bei noch drei ausstehenden Begegnungen nun sechs Zähler Vorsprung auf seinen ärgsten Verfolger. In Anbetracht des von der Papierform her recht unkomplizierten Restprogramms (SGS Essen, SC Freiburg, USV Jena) dürfte die dritte Meisterschaft der Niedersächsinnen nach 2013 und 2014 nahezu perfekt sein. Glückwünsche wollte Kellermann allerdings noch nicht entgegennehmen. "Wir haben heute einen Riesenschritt gemacht. Ich bin sehr optimistisch, dass wir es am Ende schaffen. Aber es sind noch drei Spiele", sagte der 48-Jährige dem rbb.

Hansen sorgt für frühe VfL-Führung

Die Zuschauer im Karl-Liebknecht-Stadion sahen von Beginn an ein temporeiches Duell, in dem beide Teams sehr offensiv agierten. Turbine besaß bereits nach 180 Sekunden die erste Chance durch Johanna Elsig, die nach einem Freistoß von Felicitas Rauch per Kopf zum Abschluss kam, aber zu unpräzise zielte. Beinahe im Gegenzug wurde die Wolfsburgerin Pernille Harder im Potsdamer Strafraum von Lia Wälti und Caroline Siems in die Zange genommen und zu Fall gebracht. Schiedsrichterin Karoline Wacker (Marbach am Neckar) zögerte keine Sekunde und zeigte auf den Punkt. Caroline Hansen verwandelte den Strafstoß sicher zur frühen VfL-Führung (5.).

Peter-Aussetzer führt zum Ausgleich

Die Gastgeberinnen zeigten sich keineswegs geschockt vom Rückstand. Sie legten unheimlich viel Leidenschaft und Laufbereitschaft gegen die individuell überlegenen Niedersächsinnen in die Waagschale und wurden in der 28. Minute für ihren enorm hohen Aufwand beloht. Allerdings unter freundlicher Unterstützung des Tabellenführers: Babett Peter sprang an einem eigentlich harmlosen Pass von Wälti vorbei, sodass Tabea Kemme frei Bahn hatte. Die Nationalspielerin guckte Keeperin Almuth Schult aus und vollendete abgeklärt zum 1:1 (28.). In der Folge besaßen beide Mannschaften die Chance zur Führung. Für die "Wölfinnen" scheiterten Harder (34.) und Tessa Wullaert (35.) aus aussichtsreichen Positionen, die beste Gelegenheit für die "Torbienen" vergab Eseosa Aigbogun, die nach einem Eckstoß von Svenja Huth keinen Druck hinter den Ball bekam (44.).

Blässe und Wullaert entscheiden Topspiel

Im zweiten Durchgang setzte sich der offene Schlagabtausch unvermindert fort. Eine katastrophale Abwehraktion brachte Potsdam dabei auf die Verliererstraße: Siems prüfte nach einer Hereingabe von Ewa Pajor unfreiwillig ihre Keeperin Lisa Schmitz, deren nicht minder unglücklicher Klärungsversuch direkt vor den Füßen von Anna Blässe landete (48.). Der Rest war für die Wolfsburgerin Formsache. Hernach besaßen die Brandenburgerinnen durch Rauch (52./Schuss überweg) die Chance zum Ausgleich, bevor Wullaert für die Vorentscheidung sorgte. Die Belgierin traf nach einem feinen Solo zum 3:1 (56.). Turbine musste das Risiko nun weiter erhöhen und ermöglichte dem VfL so vorzügliche Kontergelegenheiten, die der Werksclub allerdings allesamt vergab.

