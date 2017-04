Stand: 03.04.2017 15:34 Uhr

VfL-Frauen: Trainer Kellermann übergibt an Lerch

Ralf Kellermann wird am Ende der Saison seinen Trainer-Posten bei den Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg an seinen Assistenten Stephan Lerch übergeben. Das teilte der Bundesligist am Montag mit. Kellermann konzentriert sich ab der Spielzeit 2017/2018 ganz auf die Funktion als sportlicher Leiter. Die Verteilung der Lasten auf zwei Personen soll "die weitere Professionalisierung des Frauenfußballs am Standort Wolfsburg zielgerichtet und nachhaltig vorantreiben", hieß es von Seiten der Wolfsburger Clubführung. "Wir wollen im Frauenfußball nun die nächsten Schritte gehen und waren uns bei der Planung einig, dass dies in einer Doppelfunktion nur schwer umsetzbar wäre, weshalb wir uns gemeinsam für dieses Modell entschieden haben", so VfL-Geschäftsführer Thomas Röttgermann. Ähnlich äußerte sich Kellermann bei NDR Info: "Es ist unmöglich auf dem Niveau alle Aufgaben alleine zu bewältigen. Es konnte so nicht weitergehen."

Kellermann: "Team ist in guten Händen" NDR Info - Sport aktuell - 03.04.2017 17:25 Uhr Autor/in: Kristoffer Klein Ralf Kellermann gibt bei den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg am Saisonende seinen Trainerposten auf und wird dann als Sportdirektor arbeiten. Stephan Lerch wird neuer Coach.







Sieben große Titel seit Kellermanns Amtübernahme

Kellermann ist seit 2008 Trainer der VfL-Frauen und wurde mit dem Team zweimal deutscher Meister, zweimal Champions-League-Sieger sowie dreimal DFB-Pokalsieger. Lerch kam im Sommer 2013 nach Wolfsburg und arbeitete zunächst zwei Jahre als Coach der zweiten Mannschaft, ehe er Kellermanns Assistent wurde. Zudem verantwortete er als sportlicher Leiter die Nachwuchsabteilung im VfL-Frauenfußball. "Wir trauen ihm diese Aufgabe absolut zu. Er hat seine Fähigkeiten in diesem Bereich nicht nur in unserer zweiten Mannschaft, sondern auch als Assistenztrainer der ersten Mannschaft mehr als hinreichend unter Beweis gestellt", betonte Röttgermann. "Ich sehe das als große Herausforderung. Gemeinsam werden wir intensiv daran arbeiten, die Erfolgsgeschichte des Frauenfußballs in Wolfsburg weiter fortzusetzen", so Lerch.

