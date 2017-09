Stand: 01.09.2017 11:27 Uhr

VfL-Frauen: Start in eine neue Ära

Beim Frauenfußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hat eine neue Ära begonnen. Ralf Kellermann, der als VfL-Coach in den vergangenen neun Jahren vier Pokalsiege und drei Meisterschaften holte sowie zweimal die Champions-League gewann, konzentriert sich nur noch auf seine Aufgaben als Sportlicher Leiter. Die tägliche Arbeit mit der Mannschaft hat der bisherige Co-Trainer Stephan Lerch übernommen. Der 33-Jährige, einer der jüngsten Coaches der Liga, geht die Saison optimistisch an: "Als Cheftrainer war die Vorbereitung für mich schon eine neue Situation. Aber wir kennen uns alle, das war ein großer Vorteil. Im Trainingslager hatten wir erstmals den kompletten Kader zur Verfügung. Bei allen war die Freude, dass es endlich losgeht, deutlich zu spüren."

Kerschowski suspendiert

Lerch bewies aber auch, dass er keine Scheu vor unpopulären Maßnahmen hat. So verzichtet der Meister und Pokalsieger zum Saisonstart am Sonnabend (14 Uhr) gegen die TSG 1899 Hoffenheim auf die Nationalspielerin Isabel Kerschowski. Die 29-Jährige wurde "aus disziplinarischen Gründen" für zwei Partien suspendiert, fehlt also auch beim SC Sand. Am Training nehme Kerschowski weiterhin teil, die ganze Maßnahme sei "mit der Spielerin und dem Verein komplett besprochen". Welches Fehlverhalten der Nationalspielerin zur Suspendierung führte, teilte Lerch nicht mit. Verzichten muss der VfL-Coach gegen die Kraichgauerinnen zudem wohl auf Zsanett Jakabfi, die sich im Training eine Knöchelverletzung zuzog. Der einzige externe Neuzugang bei den "Wölfinnen", Katharina Baunach, muss sich noch gedulden. "Man merkt, dass es jetzt im athletischen Bereich eine Umstellung für sie ist", sagte Lerch über die Ex-Münchnerin. "Sie ist auf einem sehr guten Weg, aber sie weiß auch, dass es in manchen Bereichen noch ein bisschen Zeit benötigt."

Popp will mindestens einen Titel

Die Ambitionen der Wolfsburgerinnen sind unverändert hoch - eine Trophäe muss es mindestens sein: "Für mich persönlich ist die Meisterschaft der schönste Titel. Und in den anderen Wettbewerben, also DFB-Pokal und Champions-League, wollen wir so weit wie möglich kommen", sagte Nationalspielerin Alexandra Popp dem "kicker". Als größte Konkurrenten sieht die Stürmerin die Teams von Bayern München, Potsdam und Freiburg. Generell sei aber die Liga enger geworden: "Die Abstände sind nicht mehr so groß. Früher haben wir mit Duisburg jeden Aufsteiger mit 8:0 nach Hause geschickt. Das gibt es jetzt kaum noch."

