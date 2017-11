Stand: 08.11.2017 09:05 Uhr

VfL-Frauen: Siegesgewiss in der Toskana

Die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg gehen als klarer Favorit in die Achtelfinal-Duelle der Champions League mit Florenz. Bereits im Hinspiel in der Toskana heute Abend (19 Uhr) wollen die Niedersächsinnen den Grundstein fürs Weiterkommen legen.

Was sie und ihre Mitspielerinnen vom VfL Wolfsburg da im Stadio Artemio Franchi zu Florenz erwarten könnte, davon hatte Alexandra Popp kurz vor der Abreise des Fußball-Bundesligisten in die Toskana noch keine große Vorstellungskraft. "Ich habe keine Ahnung, wie Florenz spielt. Ich habe sie noch nie spielen sehen, um ehrlich zu sein", gab die Olympiasiegerin im Interview mit dem NDR Hörfunk offen zu. Sie sei schon gespannt, "was für Bilder wir vorgelegt bekommen, die wir dann analysieren können", ergänzte die Angreiferin. Nun, das angesprochene Videomaterial vom Achtelfinal-Gegner in der Champions League dürfte Popp und Co. kaum großen Respekt einflößen. In Italien steckt der Frauenfußball im Vergleich zu Ländern wie Deutschland, Frankreich, England oder Schweden noch immer in den Kinderschuhen. Meister AC Florenz ist dementsprechend in der Königsklasse nur ein Außenseiter - für den VfL eine Pflichtaufgabe.

Wolfsburg-Coach Lerch: "Ein tolles, attraktives Los"

VfL-Frauen: Reif fürs nächste Triple NDR 2 - 07.11.2017 21:52 Uhr Autor/in: Kunze, Tabea Die Wolfsburger Fußballerinnen gehen als großer Favorit in ihr Champions League Achtelfinal-Hinspiel beim AC Florenz.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

So aber würde es Wolfsburgs Coach Stephan Lerch schon aus Gründen des Respekts vor dem Gegner nie formulieren. Stattdessen titulierte er Florenz als "tolles, attraktives Los". Beim Durchsichten des Videomaterials von den vergangenen Partien der Italienerinnen dürfte dem 33-Jährigen allerdings nicht verborgen geblieben sein, dass der Kontrahent in der Arbeit gegen den Ball nicht unerhebliche Defizite hat. "Letzte Saison hat alles gut geklappt. Ich weiß nicht, was sich jetzt geändert hat. Wir haben immer noch nicht zu unserem Spiel gefunden", hatte Florenz' schwedische Keeperin Stéphanie Öhrström vor der Partie am vergangenen Sonnabend gegen Brescia im Interview mit "Radio Bruno" moniert. Nach der Begegnung dürfte die 30-Jährige noch ratloser gewesen sein. Ihre Mannschaft kassierte eine 2:4-Heimpleite und verpatzte die Generalprobe für das Wolfsburg-Duell gründlich.

Torfrau Öhrström träumt von Sensation

Große Chancen rechnet sich der italienische Titelträger im Duell mit dem Königsklassen-Gewinner von 2013 und 2014 aber ohnehin nicht aus. "Sie haben so viel gewonnen und so viel Qualität auf dem Feld und auf der Bank. Sie spielen auf einem anderen Level", meinte Schlussfrau Öhrström. Die Schwedin war dennoch weit davon entfernt, die Flinte vorzeitig ins Korn zu werfen: "Wir müssen sehr gut organisiert sein, denn die Deutschen werden uns von Anfang an unter Druck setzen. Aber jedes Spiel beginnt bei 0:0. Mit großer taktischer Disziplin und viel Herz können wir es schaffen."

Klingt nach den typischen Kampfansagen eines Außenseiters. Doch sollten sich die VfL-Frauen vom bis dato ihnen weitgehend unbekannten Gegner überraschen lassen und Chancenwucher wie am vergangenen Sonntag im Bundesliga-Spiel in Freiburg (0:1) betreiben, ist ein Ausrutscher des Titelmitfavoriten nicht ganz ausgeschlossen. In diesem Fall bliebe den Wolfsburgerinnen nur ein kleiner Trost. "Das Positive ist, dass es in ein etwas wärmeres Land geht. Das finde ich nett", sagte Popp.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 08.11.2017 | 22:40 Uhr