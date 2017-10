Stand: 03.10.2017 19:53 Uhr

VfL-Frauen: Selbstbewusst in Madrid

Vier Bundesligapartien haben die Fußballerinnen von Meister VfL Wolfsburg in dieser Saison bereits absolviert und mit vier Siegen und 16:0 Toren eine makellose Bilanz vorzuweisen. "Der Saisonstart ist natürlich grandios. Jetzt hoffen wir, dass wir die Leistung in der Champions League und im DFB-Pokal nahtlos fortsetzen können", erklärte Torhüterin Almuth Schult mit Blick auf die anstehende englische Woche. Am Mittwoch (19.30 Uhr) gastieren die "Wölfinnen" beim spanischen Meister Atletico Madrid, Sonntag geht es im DFB-Pokal zu Union Berlin, ehe am 11. Oktober das Rückspiel in der Königsklasse gegen Madrid ansteht.

Mahnende Worte von Popp und Lerch

Die VfL-Frauen gehen die internationale Aufgabe selbstbewusst an. "Mein großes Ziel ist es, ins Finale einzuziehen und das dann zu gewinnen", sagte die isländische Nationalspielerin Sara Björk Gunnarsdottir. Die Auftakthürde hat es allerdings in sich: "Wer den FC Barcelona als Meister ablöst, hat ganz sicher hohe Qualität im Kader. Das sollte uns Warnung sein", mahnte Stürmerin Alexandra Popp. Auch Trainer Stephan Lerch warnte am Dienstag vor einem "spannenden und sehr schweren Spiel": Die Spanierinnen hätten viele Nationalspielerinnen in ihren Reihen und seien "technisch stark".

Lerchs Cheftrainer-Debüt in der Königsklasse

Verzichten muss der VfL auf die gesperrte Anna Blässe und auf die verletzten Isabel Kerschowski, Katharina Baunach und Marie Dolvik Markussen - ansonsten stehen alle Spielerinnen zur Verfügung. "Champions League ist eine besondere Atmosphäre", sagte Lerch vor seinem ersten Einsatz als Cheftrainer in der Königsklasse: "Wir freuen uns darauf. Wenn wir mit unserem Selbstbewusstsein aus den letzten Spielen auch in Madrid auftreten, dann werden wir erfolgreich sein."

