Stand: 21.03.2017 16:44 Uhr

VfL Frauen: Mit "Danish Dynamite" gegen Lyon

Wenn Ralf Kellermann zu Pernille Harder befragt wird, gerät der Trainer und Sportliche Leiter des Frauenfußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg regelmäßig ins Schwärmen, obwohl die Dänin erst seit einigen Wochen Mitglied seines Teams ist. Sie sei eine "exzellente Offensivspielerin", erklärte der 48-Jährige am vergangenen Sonntag zum wiederholten Mal, nachdem sein Winterzugang im Erstliga-Verfolgerduell mit dem FC Bayern München (2:0) eine überragende Vorstellung gezeigt hatte. Insbesondere ihr erstes Pflichtspieltor für die Niedersächsinnen sorgte bei Kellermann für große Freude. "Sie hat bisher exzellente Leistungen gebracht, aber bisher nicht getroffen für den VfL Wolfsburg. Sie misst sich selbst auch an Toren, wir tun das nicht, weil sie auch als exzellente Offensivspielerin gute Laufwege macht, die viele gefährliche Situationen einleiten", sagte Kellermann zu "Wölfe TV".

Bachmann-Nachfolgerin bereits bestens integriert

Harder - so der erste Eindruck - könnte zum Trumpf des Werksclubs im Kampf um das Titel-Triple werden. Die vom schwedischen Verein Linköpings FC verpflichtete Dänin hat sich bestens im Team integriert und die im Winter zum Chelsea LFC abgewanderte Weltklassespielerin Ramona Bachmann vergessen gemacht. Die Wolfsburger Hoffnungen sind groß, dass Harder anders als die am Mittellandkanal nie wirklich überzeugende Schweizerin auch in Topduellen den Unterschied machen kann. So am Donnerstag (20.30 Uhr), wenn das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Olympique Lyon ansteht.

VfL sinnt auf Revanche für Final-Niederlage

Während das Gros ihrer Mannschaftskameradinnen gegen den französischen Serienmeister auf Revanche für das verlorene Königsklassen-Finale in der vergangenen Serie sinnt, geht Harder diesbezüglich emotionslos in die Begegnung. "Ich habe noch nie gegen Lyon gespielt", sagte sie "Wölfe TV", "aber ich weiß, dass es eines der besten Teams der Welt ist". Fürwahr. Der Kader des Titelverteidigers ist nicht nur gespickt mit aktuellen und ehemaligen französischen Nationalspielerinnen, sondern auch mit internationalen Topstars wie Alex Morgan (USA), Caroline Seger (Schweden) und Ada Hegerberg (Norwegen). Und "ganz nebenbei" stehen in den Olympiasiegerinnen Dzsenifer Marozsan und Josephine Henning sowie Pauline Bremer auch drei deutsche Nationalspielerinnen im Olympique-Aufgebot.

Harder sieht "gute Chancen" auf den Sieg

"Es wird ein schwieriges Spiel, aber wir haben gute Chancen, es zu gewinnen", sagte Harder. Auch bei Wolfsburgs Kapitänin Nilla Fischer überwiegt vor dem Vergleich mit dem Topfavoriten die Vorfreude: "Weil diese großen Spiele am meisten Spaß machen." Nach elf Pflichtspielsiegen in Serie dürfte es dem VfL an Selbstvertrauen ohnehin nicht mangeln. "Aber wir müssen ein wenig anders verteidigen als heute, sonst haben wir am Donnerstag häufiger Anstoß", forderte Kellermann nach der Partie gegen München. In dieser kamen die Niedersächsinnen auch dank Harder zwar zu vielen Chancen, vernachlässigten dafür aber ein wenig die Defensivarbeit. Nun gilt es, eine perfekte Balance zu finden, um Lyon ein Bein stellen zu können.

