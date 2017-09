Stand: 02.09.2017 19:58 Uhr

VfL-Frauen: Erst 6:0, dann die späte Ehrung

Titelverteidiger VfL Wolfsburg hat beim Start in die neue Saison der Frauenfußball-Bundesliga gleich ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Niedersächsinnen gewannen am Sonnabend zu Hause mit 6:0 (2:0) gegen die TSG 1899 Hoffenheim, den Siebten der vergangenen Saison. Dem guten Auftakt in die neue Serie folgte am Abend noch der späte Lohn für den Double-Gewinn in der vergangenen Saison. Unter dem Jubel hunderter Fans ließ sich das Team auf der Bühne vor dem Wolfsburger Rathaus im Rahmen des Tags der Niedersachsen für ihre Titel würdigen. Die Meisterfeier hatte eigentlich nach dem DFB-Pokalfinale Ende Mai stattfinden sollen, wurde dann aber gegen den Willen des Teams, der Stadt und der Fans abgesagt. Die VfL-Clubführung entschied damals, aus Rücksicht auf die Profimannschaft der Männer nicht zu feiern: Das Team um Torjäger Mario Gomez musste in der Relegation gegen Eintracht Braunschweig um den Klassenverbleib in der Bundesliga kämpfen. Die Absage hatte viel Kritik ausgelöst.

Knapp zwei Stunden vor dem Beginn der Ehrung war Stephan Lerch ein erfolgreiches Debüt als Cheftrainer der VfL-Frauen gelungen. Der frühere Assistenztrainer von Erfolgscoach Ralf Kellermann, der in den vergangenen neun Jahren vier Pokalsiege und drei Meisterschaften holte sowie zweimal die Champions-League gewann, war in der Sommerpause zum Verantwortlichen des Teams aufgestiegen. Kellermann konzentriert sich nur noch auf seine Aufgaben als Sportlicher Leiter. "Das Ergebnis ist sehr positiv für uns. Was nicht so gut funktioniert hat, war das defensive Zweikampfverhalten. Daran werden wir arbeiten", sagte Lerch NDR Info.

Pajor erzielt erstes VfL-Saisontor

Lerch hatte vor dem ersten Saisonspiel bewiesen, dass er keine Scheu vor unpopulären Maßnahmen hat. So verzichtete er auf die Nationalspielerin Isabel Kerschowski. Die 29-Jährige wurde "aus disziplinarischen Gründen" für zwei Partien suspendiert, fehlt also auch beim SC Sand. Welches Fehlverhalten der Nationalspielerin zur Suspendierung führte, teilte Lerch nicht mit. Nicht mit dabei war auch Zsanett Jakabfi, die sich im Training eine Knöchelverletzung zugezogen hatte. Aber auch ohne Kerschowski und Jakabfi bestimmten die VfL-Frauen gegen die TSG früh das Geschehen. Für die verdiente Führung sorgte die polnische Angreiferin Ewa Pajor (33.). Kurz vor der Pause durfte sich dann die Vorbereiterin des ersten Treffers, Caroline Hansen, als Torschützin feiern lassen. Die Norwegerin verwertete einen Pass der Belgierin Tessa Wullaert zum 2:0 (44.). Pernille Harder erhöhte kurz nach der Pause (49.), für das 4:0 (57.) sorgte Hoffenheims Stephanie Breitner durch ein Eigentor. Harder ließ in der 69. Minute das 5:0 folgen, Emily van Egmond machte das halbe Dutzend voll (90.). Dabei blieb es dann. Schon in der vergangenen Saison war das Heimspiel gegen die TSG eine klare Sache für Wolfsburg, damals gelang ein 4:0.

Popp will mindestens einen Titel

Die Ambitionen der Wolfsburgerinnen sind unverändert hoch - eine Trophäe muss es mindestens sein: "Für mich persönlich ist die Meisterschaft der schönste Titel. Und in den anderen Wettbewerben, also DFB-Pokal und Champions-League, wollen wir so weit wie möglich kommen", sagte Nationalspielerin Alexandra Popp dem "kicker". Als größte Konkurrenten sieht die Stürmerin die Teams von Bayern München, Potsdam und Freiburg. Generell sei aber die Liga enger geworden: "Die Abstände sind nicht mehr so groß. Früher haben wir mit Duisburg jeden Aufsteiger mit 8:0 nach Hause geschickt. Das gibt es jetzt kaum noch."

