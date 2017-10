Unternehmer Jansen: Warum nicht wieder HSV?

Stand: 25.10.2017 09:23 Uhr

Uwe Seeler hat es getan - und Willi Schulz auch. Die Fußball-Nationalspieler von einst haben nicht nur Karriere auf dem grünen Rasen gemacht, sondern nebenher einen ganz normalen Beruf gehabt. Wohl auch deshalb sind "Uns Uwe" (Sportartikelvertreter) und "World-Cup-Willi" (Gastronom/Versicherungen) noch heute Legenden, auf jeden Fall sind sie nicht in das gefürchtete tiefe Loch nach der Kicker-Laufbahn gefallen. Marcell Jansen, einer ihrer Nachfolger beim Hamburger SV, ist noch einen Schritt weitergegangen. Mit 29 Jahren, im besten Fußballer-Alter, hat er seine Stiefel an den Nagel gehängt und zum Unternehmer umgeschult.

Experte für Einlegesohlen

Dabei hätte Jansen 2015 für ein Millionengehalt in der Bundesliga oder im Ausland weiterspielen können. Stattdessen entschied er sich für einen Start(-up) am Schreibtisch. Dass er den Fußball deshalb nicht liebe, wie Rudi Völler es Jansen damals vorgeworfen hatte, sei natürlich dummes Zeug. "Das würde er heute auch nicht mehr wiederholen", sagte Jansen im Sportclub des NDR. In vornehmer Umgebung mitten in der Hamburger Innenstadt ist der einstige HSV-Verteidiger inzwischen an einem Sanitätshaus beteiligt und hat sich unter anderem zum Experten für medizinische Einlegesohlen entwickelt.

Lieber scheitern als ein müder Laden

Der Jung-Unternehmer verkauft auch Stützstrümpfe, will als Investor und Visionär aber breit aufgestellt sein. "Ich scheitere lieber", sagte er im "Tagesspiegel", "als dass ich so ein müder Laden bin, der in 50 Sachen investiert, in der Hoffnung, dass zwei durch die Decke gehen und du deinen Profit machst." Über eine Beteiligungsgesellschaft hält Jansen Anteile an sechs Unternehmen. Ein Restaurant ist auch dabei, die Idee für ein digitales Projekt im Entstehen. Sport, Lifestyle, Gesundheit und Digitales sind seine Themen: "Ich mache nur Dinge, mit denen ich mich zu 100 Prozent identifizieren kann." Die passenden Schuheinlagen gehören eben auch dazu. Viele Bundesligaprofis und die Zweitliga-Basketballer der Hamburg Towers schwören darauf. "Es macht mir Spaß, mein Wissen zu teilen", erklärte der gebürtige Mönchengladbacher, der am 4. November 32 Jahre alt wird.

Schäfer: "Wollen nah am Sport bleiben"

Mit seinem früheren Münchner Kollegen Philipp Lahm, der sich nach der vorigen Saison vom Profifußball verabschiedet hat und ebenfalls in Start-ups investiert, sich aber auch in Traditionsfirmen (Schneekoppe, Sixtus) eingekauft hat, verbindet Jansen das Unternehmer-Gen. Dass die Zeiten vorbei sind, in denen Fußball-Rentner nur kleine Schreibwaren- oder Lotto-Läden aufgemacht haben wie weiland Georg "Katsche" Schwarzenbeck, beweisen auch der Ex-Leverkusener Simon Rolfes (Goal Control) oder der einstige HSV-Keeper René Adler (Torwarthandschuhe), die junge, kreative Unternehmen unterstützen.



"Dein Team" heißt die Firma ehemaliger Wolfsburger Spieler, die eine Smartphone-App entwickelt hat, mit der Clubs Trainingspläne und mehr organisieren können. "Selbstverständlich sehen wir uns auch als Unternehmer", erklärte Teilhaber Marcel Schäfer, der aktuell noch für die Tampa Bay Rowdies in der nordamerikanischen United Soccer League spielt: "Letztendlich war es wichtig für uns, in der Wirtschaft Erfahrungen zu sammeln. Wir wollen alle nah am Sport bleiben."

Rückkehr zum HSV: "Warum nicht?"

Trainer, Manager oder TV-Experte wie Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus und andere seiner früheren Kollegen wollte Jansen nie werden. Schließlich gibt es noch andere mögliche Synergien. "Fußball und Business wachsen immer mehr zusammen - weil Fußball mittlerweile auch nur noch ein Business ist", sagte Jansen und lässt erahnen, dass dies auch ein Grund für seinen frühen Abschied gewesen ist. Also warum nicht einen Job bei seiner alten Liebe annehmen? Wie es heißt, gibt es beim Bundesliga-Dino schon Pläne, den Ex-Kicker in den Aufsichtsrat zu holen. "Warum nicht", meinte der 45-malige deutsche Nationalspieler im Sportclub. Aktuell sei das zwar kein Thema: "Wenn ich aber helfen kann, ist das nicht auszuschließen."

