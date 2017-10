Stand: 25.10.2017 23:17 Uhr

Überraschung geschafft: Werder im Pokal weiter von Christian Görtzen, NDR.de

In der Bundesliga derzeit ein Leichtgewicht, im DFB-Pokal zu Hause eine Macht: Werder Bremen hat am Mittwochabend in der zweiten Runde des Wettbewerbs gegen die favorisierte TSG 1899 Hoffenheim durch ein 1:0 (1:0) die Überraschung geschafft. Achtelfinale erreicht! Zum Matchwinner vor 31.210 Zuschauern wurde Ishak Belfodil. Zuletzt verlor Werder im Pokal im Weserstadion am 13. April 1988 gegen den späteren Pokalsieger Eintracht Frankfurt. Für die Hanseaten war es erst der zweite Pflichtspielsieg der laufenden Saison (in der Bundesliga noch sieglos).

Der Erfolg ist vor allem für den stark in der Kritik stehenden Trainer Alexander Nouri enorm wichtig. Seine Position hat sich dadurch etwas verbessert. "Wir genießen jetzt erst einmal den Moment. Aber wir wissen auch, dass es wichtig ist, dieses Selbstvertrauen, das wir heute getankt haben, in die Bundesliga zu übertragen und da endlich auch zu Hause zu gewinnen", sagte Nouri NDR 2. Ein weiterer Sieg gegen Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr, im Live-Ticker bei NDR.de), und Nouri könnte mit mehr Ruhe um Umfeld seiner Arbeit nachgehen. An jenem Tag wird in der ARD-Sportschau (ab 18 Uhr) von Stefan Effenberg das Achtelfinale im DFB-Pokal ausgelost. Dieses findet am 19. und 20. Dezember statt.

Belfodil beendet Tormisere

Fußball DFB-Pokal, 2017/2018

Werder Bremen

Werder Bremen 1:0



Hoffenheim Tore: 1:0 Belfodil (31.)

Werder Bremen: Pavlenka - Ro. Bauer, Veljkovic, Moisander, U. Garcia - Bargfrede (63. M. Eggestein), Delaney (82. F. Kainz) - Gebre Selassie, Junuzovic, Augustinsson - Belfodil (60. M. Kruse)

Hoffenheim: Kobel - Akpoguma, Vogt, B. Hübner - L. Rupp (70. Ochs), Grillitsch, Zuber (59. N. Schulz) - Hack (46. Kaderabek), Demirbay - Kramaric, Uth

Zuschauer: 31210



Weitere Daten zum Spiel

Im Vergleich zum vergangenen Bundesliga-Auswärtsspiel in Köln (0:0) hatte Nouri die Startelf auf vier Positionen verändert. Robert Bauer, Milos Veljkovic, Ulisses Garcia und Philipp Bargfrede rückten hinein. Lamine Sané (nicht im Kader), Florian Kainz, Maximilian Eggestein (beide Bank) und Fin Bartels (Sperre) mussten weichen. Hoffnungsträger Max Kruse saß zunächst auf der Ersatzbank. Für die Norddeutschen ließ sich die Partie gut an: Kapitän Zlatko Junuzovic kam früh zur ersten Chance (6.). Es war aber nicht mehr als ein kurzes Aufflackern von Offensivdrang. In der Folgezeit bestimmte der Favorit aus dem Kraichgau eindeutig das Geschehen, drängte die Grün-Weißen weit in deren Hälfte zurück. Großes Glück hatten die Norddeutschen in der 17. Minute, dass Referee Tobias Stieler (Hamburg) nicht auf Elfmeter für die TSG entschied. Garcia hatte im Strafraum beim Kampf um den Ball Kerem Demirbay am Schienbein getroffen.

Hoffenheim hatte zudem gute Gelegenheiten durch Robin Hack (19.) und Demirbay (26.), dessen Schuss Veljkovic in höchster Not blockte. Ein Treffer der Gäste schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Es kam ganz anders. Nach Ecke von Junuzovic und Kopfballverlängerung von Thomas Delaney drückte Belfodil den Ball aus einem Meter Entfernung zum 1:0 (31.) über die Linie. Die Zeit der Torlosigkeit war damit vorbei, in den vorangegangenen vier Bundesligaspielen waren die Bremer ohne Treffer geblieben. Mit dem Ergebnis ging es in die Kabinen.

Pavlenka rettet das Weiterkommen

Sechs Minuten nach der Pause wäre es um die Führung der Gastgeber fast geschehen gewesen. Hoffenheims Offensivspieler Andrej Kramaric schlenzte einen Freistoß zentral aus 18 Metern an die Latte. Nach einer Stunde entschied sich Nouri dafür, der Offensive neuen Schwung zu verleihen. Er brachte Kruse für Belfodil. Hoffenheim erhöhte aber den Druck, und so geriet immer mehr Werder-Keeper Jiri Pavlenka in den Blickpunkt. In der 74. Minute traf TSG-Stürmer Mark Uth im Strafraum bei einer Ausholbewegung für einen Schuss den Fuß von Werder-Verteidiger Niklas Moisander. Stieler ließ weiterspielen. Pavlenka rettete in der dritten Minute der Nachspielzeit durch eine herausragende Parade das Weiterkommen. Er lenkte einen Kopfballaufsetzer von Benjamin Hübner an die Latte. Kurz darauf durften die Bremer jubeln.

