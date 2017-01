Stand: 15.01.2017 12:00 Uhr

HSV: Alte Probleme und neue Hoffnung von Lars Pegelow, NDR Hörfunk

"Die Bedingungen waren ideal." Selten traf ein Urteil über ein Trainingslager so zu wie beim HSV in den vergangenen neun Tagen in Dubai: Das Wetter permanent sonnig und warm, Trainingsplatz und hochmodernes Trainingszentrum, das die Hamburger umsonst nutzen konnten, in bestem Zustand, das Fünf-Sterne-Hotel in Sachen Unterbringung und Essen sogar für Dubai-Verhältnisse überdurchschnittlich, beinahe dekadent. Die Verantwortlichen des HSV, allen voran Trainer Markus Gisdol, scheinen sich von diesem Rahmen allerdings nicht täuschen zu lassen. Gisdol betonte immer wieder, dass es auf den Start am kommenden Wochenende in Wolfsburg ankomme. So als ob er dem Braten nicht trauen würde. Denn tatsächlich gibt es noch einige Fragezeichen im neuen Konstrukt HSV, der von Platz 16 aus in den zweiten Teil der Saison startet.

Verstärkungen für die Abwehr gesucht

Die Probleme sind ganz handfest und auch nicht neu. Sie betreffen die personelle Situation der Mannschaft, und das in erster Linie in der Deckung. Wochenlang hatte Trainer Gisdol darauf hingewiesen, dass es hinten vor allem mengenmäßig drückt. Nun haben die Hamburger Emir Spahic freigestellt und Cleber verkauft - dafür in Mergim Mavraj erst einen Neuen dazu geholt. Bis zum 31. Januar wird der neue Sportchef Jens Todt sicher noch weitere Verstärkung präsentieren, etwa den Leipziger Kyriakos Papadopoulos. Doch die Vorbereitung hätte jeder, der nun noch den Weg nach Hamburg findet, schon einmal verpasst. Es kam in Dubai, wie es kommen musste: In Gideon Jung verletzte sich gleich einer der verbliebenen Innenverteidiger. Neben Mavraj hat der HSV ansonsten nur noch den Schweizer Johan Djourou als gelernten Innenverteidiger im Kader.

Mathenia bleibt zunächst im Tor

Der HSV war in Dubai nicht für die großen und negativen Schlagzeilen gut, die weite Teile der Vorrunde bestimmt haben. Die Hoffnung lebt, auch mal wieder als ganz normaler Bundesliga-Verein wahrgenommen zu werden - ohne ständige Querelen. Das neue Führungsduo mit dem Vorstands-Vorsitzenden Heribert Bruchhagen und Sportchef Todt steht für diese Hoffnung. Das gilt auch in den Fällen derjenigen Spieler, die noch verkauft oder ausgeliehen werden sollen. Alen Halilovic etwa oder Aaron Hunt, für die Gisdol keine Zukunft in seiner Mannschaft sieht. Auf diesen offensiven Positionen kann sich der HSV eher Abgänge leisten als hinten, weil genügend Alternativen vorhanden sind. Ein anderes "Problem" - die Torwartfrage - stellt sich derzeit nicht. Weil René Adler leicht verletzt ist, hat Christian Mathenia automatisch die Nase vorn.

"Königsspiele" in Wolfsburg und Ingolstadt

Der Weg des HSV zurück in die Stabilität ist nicht in Stein gemeißelt. Das weiß Gisdol und spricht es offen an, wenn er auf die komplizierte Tabellen-Situation hinweist. Trotz der kaum für möglich gehaltenen Aufholjagd am Ende des vergangenen Jahres befinde sich sein Team nach wie vor in der Pflicht, den Anschluss herzustellen. Schon in den beiden Auswärtsspielen zu Beginn, bei den direkten Konkurrenten Wolfsburg und Ingolstadt, ist der HSV extrem gefordert. Permanentes Der-Konkurrenz-hinterher-laufen könnte an die Psyche gehen, selbst wenn die zuletzt deutlich gefestigter war als noch vor Monaten. HSV-Chef Bruchhagen hat die beiden Startspiele gar als "Königsspiele" bezeichnet. Ob das HSV-Trainingslager in Dubai wirklich so gut war, wie es neun Tage lang schien, wird sich schon Ende Januar zeigen.

