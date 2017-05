Stand: 04.05.2017 09:16 Uhr

Trainingslager - HSV reist ins "Werder-Land"

Es ist mal wieder soweit: Der Hamburger SV versucht, mit Hilfe eines Kurztrainingslagers dem Abstieg von der Schippe zu springen. Trainer Markus Gisdol und Sportchef Jens Todt bitten die Mannschaft vor dem Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (Sonntag, 15.30 Uhr/im NDR Livecenter) in die niedersächsische Provinz - dort, wo viele Werder-Fans zu Hause sind. Zufluchtsort ist, wie schon vor zwei Jahren, das 90 Kilometer entfernte Rotenburg an der Wümme, die Heimat von DFB-Präsident Reinhard Grindel. Am Donnerstag wird die Mannschaft dort ihre erste Trainingseinheit absolvieren. "Wir wollen uns gemeinsam auf die schwierige Aufgabe am Sonntag fokussieren und alles andere ausblenden", erklärte Todt. Die Hanseaten haben zuletzt drei Spiele in Folge verloren, am vergangenen Wochenende setzte es eine 0:4-Niederlage beim direkten Konkurrenten FC Augsburg. Seitdem stehen die Hamburger erneut auf dem Relegationsrang.

Nicht mit dabei ist das am Mittwoch aussortierte Trio: Johan Djourou, Nabil Bahoui und Ashton Götz gehören bis zum Saisonende nicht mehr zum Kader. Der ehemalige Kapitän kam zuletzt allerdings ebensowenig wie der schwedische Offensivmann und der Verteidiger aus dem eigenen Nachwuchs zum Einsatz.

Zweilhafter Ruf als "Relegationsmeister"

Der HSV hat sich in den vergangenen Jahren den zweifelhaften Ruf als "Relegationsmeister" erworben. 2014 und 2015 beendeten die Norddeutschen die Saison auf eben jenem Rang 16. Gegen die SpVgg Greuther Fürth hielt der HSV nur die Klasse, weil er nach einem überaus schmeichelhaften 0:0 zu Hause im Hinspiel in Franken 1:1 (Kopfballtor Pierre-Michel Lasogga) spielte und damit aufgrund des erzielten Auswärtstores besser war.

Der HSV in der Relegation Saison 2013/2014

Hamburger SV - SpVgg Greuther Fürth 0:0

SpVgg Greuther Fürth - Hamburger SV 1:1



Saison 2014/2015

Hamburger SV - Karlsruher SC 1:1

Karlsruher SC - Hamburger SV 1:2 n.V.

Im Jahr darauf stand das Team von Trainer Bruno Labbadia beim Karlsruher SC bereits mit beiden Beinen in der Zweiten Liga. In der Nachspielzeit des Rückspiels gab's beim Stand von 0:1 einen sehr zweifelhaften Freistoß für die "Rothosen". Der Chilene Marcelo Diaz machte den eigentlich für solche Fälle vorgesehenen Rafael van der Vaart zum Statisten ("Tomorrow my friend"), verwandelte direkt und egalisierte damit das 1:1 aus dem Hinspiel. Kurioserweise hat der HSV zweimal in der Relegation die Klasse gehalten, aber keines seiner vier Spiele in der regulären Spielzeit gewonnen. In Karlsruhe machte Nicolai Müller in der Verlängerung alles klar (115.).

HSV hat es selbst in der Hand

So weit ist es in diesem Jahr natürlich noch nicht. Auf das Heimspiel gegen Mainz folgen die Partie bei Schalke 04 und das Saisonfinale gegen den aktuell punktgleichen VfL Wolfsburg, der selbst mit großen Sorgen in die letzten Wochen der Spielzeit geht. Der HSV hat es also nach wie vor selbst in der Hand, sich (direkt) zu retten. Allerdings hat auch der FC Ingolstadt, seines Zeichens 17. der Tabelle, bei vier Zählern Rückstand sogar noch die Chance, an den Hamburgern vorbeizuziehen.

