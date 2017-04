Stand: 29.04.2017 16:00 Uhr

Torloses Remis für den VfL Osnabrück im Derby von Thorsten Schettle, NDR.de

Der VfL Osnabrück hat wichtige Punkte im Aufstiegsrennen verloren. Im Derby bei den Sportfreunden Lotte reichte es am Sonnabend nach einer schwachen ersten Halbzeit und einer deutlichen Leistungssteigerung in Durchgang zwei nur zu einem 0:0. Dennoch ist der Sprung in die Zweite Liga für die Mannschaft von Trainer Joe Enochs noch in Reichweite. Zwar rangieren die Niedersachsen lediglich auf Tabellenplatz sechs, der Rückstand auf den Relegationsrang, den derzeit der 1. FC Magdeburg innehat, beträgt drei Spieltage vor Schluss weiterhin drei Punkte.

Schmeichelhaftes Unentschieden zur Pause

35.Spieltag, 29.04.2017 14:00 Uhr

SF Lotte

SF Lotte 0:0



VfL Osnabrück Tore: -:-

SF Lotte: Fernandez - Langlitz, Rahn, Nauber, P. Steinhart - Wendel, Dej, Heyer - Freiberger, Saliou Sané (82. Tankulic), J. Lindner

VfL Osnabrück: Gersbeck - Dercho, Willers, Appiah, Sangare - Syhre (46. Arslan), Groß - Reimerink (85. Renneke), Heider - Wriedt (71. Menga), S. Tigges

Zuschauer: 10400



Die Anhänger der Lila-Weißen hatten sich zahlreich auf den Weg ins benachbarte Lotte begeben, einige hundert hatten sich über Facebook sogar zu einer gemeinsamen Radtour verabredet, um ihren Verein zu unterstützen. Was sie allerdings sahen, war im ersten Durchgang ein äußerst verhaltenes Osnabrücker Team, das nicht zum ersten Mal wenig Kreativität im Offensivspiel offenbart. Zwar ließ Kwasi Okyere Wriedt zwischenzeitlich aufhorchen, als er Benedikt Fernandez im Lotter Gehäuse mit einem Distanzschuss (26.) und unmittelbar vor dem Pausenpfiff aus etwa 14 Metern prüfte, deutlich forscher agierten aber die Sportfreunde.

Schon in der zwölften Minute hatten die Gastgeber die erste Großchance: Nach einem fehlerhaften Zuspiel von Anthony Syhre lief Tim Wendel allein auf das VfL-Gehäuse zu, schob den Ball jedoch am rechten Pfosten vorbei. André Dej verzog wenig später aus halbrechter Position deutlich (20.), ehe Osnabrück zwei Mal sogar ganz großes Glück hatte: Ein Fallrückzieher von Saliou Sané landete an der Querlatte (30.), und Matthias Rahn kam nach einem Eckstoß im Fünfmeterraum völlig frei zum Abschluss. Es gelang ihm jedoch von dort nicht VfL-Keeper Marius Gersbeck zu überwinden (43.). Dazu gesellten sich weitere Torannäherungen wie ein gerade noch geblockter Abschluss von Moritz Heyer (40.), sodass das Enochs-Team mit einem äußerst schmeichelhaften 0:0 in die Pause ging.

Tigges trifft nur den Pfosten

Nach dem Seitenwechsel war das Bild plötzlich ein anderes. Enochs brachte Ahmet Arslan für Syhre und dieser sorgte gleich mit zwei Aktionen für Gefahr (52., 56.). Der 18-jährige Stefan Tigges, der zu seinem zweiten Einsatz von Beginn an kam, traf mit einem platzierten Linksschuss nur den Pfosten (52.), es folgten ein Kopfball von Wriedt, der über das Tor ging (59.) und zwei Chancen für Christian Groß (63., 69.). Während Lotte erstaunlicherweise kaum noch Akzente setzte, wollten die Osnabrücker weiterhin unbedingt den Siegtreffer. Am Ende konnten die Lila-Weißen den ganz großen Druck allerdings nicht mehr aufrechterhalten, sodass nur noch eine gute Gelegenheit für Nazim Sangaré heraussprang. Er setzte seinen Schuss über das Tor (81.). Was am Ende aufgrund der beiden komplett unterschiedlichen Spielhälften blieb, war ein leistungsgerechtes Unentschieden.

