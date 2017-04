Stand: 11.04.2017 11:38 Uhr

Tobi, der Talisman: Hansa mit Jänicke obenauf

Warum Tobias Jänicke plötzlich nicht mehr für Hansa Rostocks Drittliga-Team spielten durfte - der Club hat es öffentlich bis heute nicht kommuniziert. Ein paar nebulöse Aussagen von Coach Christian Brand ("Da bin ich vielleicht gar nicht mehr der richtige Ansprechpartner. Dazu muss der Verein zu gegebener Zeit Stellung beziehen") heizte die Gerüchteküchte über die zwischenzeitliche Nichtberücksichtigung des Allrounders bei den Profis an. Jänicke schwieg, schoss in der Oberliga-Mannschaft der Mecklenburger Tore am Fließband und wurde schließlich von Brand in den Kader für das Duisburg-Duell (1:0) berufen. Mehr noch. Der 28-Jährige stand sowohl gegen den Spitzenreiter als auch in der darauffolgenden Begegnung beim FSV Mainz 05 II (4:2) über 90 Minuten auf dem Platz. Mit ihm fand Hansa nach wochenlanger Durststrecke in die Erfolgsspur zurück. "Man sagt ja immer, wenn man die Chance kriegt, muss man sie nutzen. Ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht in den zwei Spielen", freute sich der gebürtige Neubrandenburger über sein gelungenes Comeback im Profi-Team.

Club schweigt zu Gründen der Ausbootung

Ende gut, alles gut also im Fall des 28-Jährigen? Eine etwas merkwürdige Note behält die Causa Jänicke trotz dessen Begnadigung allemal. Denn warum Brand auf seinen Leistungsträger aus der Vorrunde nach dem Rückrunden-Auftakt gegen Regensburg (0:0) freiwillig verzichtete, bleibt weiter im Unklaren. In einer E-Mail an seine Mitglieder am Tag nach dem 1:2 in Osnabrück hieß es von Clubseite lediglich: "Zwischen Vorstand, Trainer und Spieler gab es selbstkritische Gespräche, in denen die Angelegenheit aufgearbeitet und aus der Welt geräumt wurde. Vereinsführung und Trainer haben deshalb entschieden, dass Tobias die Möglichkeit bekommen soll, sich mit entsprechenden sportlichen Leistungen wieder für einen Einsatz in der 1. Mannschaft zu empfehlen." Es werde "im Sinne des Vereins und Spielers" keine weiteren Statements zu dem Fall geben, kündigte Hansa in dem Schreiben an.

Eine Pressemitteilung gab es nicht, obgleich diverse Medien mehrfach um Aufklärung der Geschichte baten. Schließlich wurde die Ausbootung des Allrounders, der mit Unterbrechungen seit der Jugend für die Mecklenburger kickt, beim Anhang ebenso heftig wie kontrovers diskutiert. Die Mehrheit der Fans brachte kein Verständnis für die Entscheidung des Clubs auf. Auch oder gerade weil er sie nicht erklärte.

Ex-Kapitän wurde Kritik an Brand zum Verhängnis

Dabei ist Jänicke nach Informationen von NDR 1 Radio MV keine Verfehlung auf oder abseits des Spielfeldes zum Verhängnis geworden. Vielmehr sei der frühere Kapitän wegen Unstimmigkeiten mit Trainer Brand von diesem nicht mehr berücksichtigt worden. Heißt im Klartext: Der Coach reagierte auf Kritik seines Leistungsträgers äußerst dünnhäutig. Dass er ihn nun begnadigte, war wohl auch ein Resultat der schwachen Ergebnisse der Vorwochen sowie des Umstandes, dass der Druck auf den Coach wuchs. Bei einem Abrutschen auf einen Abstiegsplatz hätte Brand wohl ernsthaft um seine Arbeitsstelle bangen müssen. Nun aber ist der Klassenerhalt nahezu in trockenen Tüchern. "Ich habe sowieso nie geglaubt, dass wir irgendwie absteigen. Man muss halt immer die Ruhe bewahren und sehen, was Fakt ist", erklärte der 44-Jährige nach dem Sieg in Mainz. Einen kleinen Seitenhieb auf seine Kritiker konnte sich Brand nach dem 4:2 bei den Rheinhessen dann nicht verkneifen. "Rostock ist ein spezielles Umfeld - man weiß, wie das ist", sagte er NDR Radio MV.

"Habe mir keine Platte gemacht"

Bleibt die Frage, warum Brand trotz dieses "speziellen Umfelds" so unsouverän mit dem Fall Jänicke umging und noch immer umgeht. Schließlich werden beide Seiten Stand jetzt auch in der kommenden Serie zusammenarbeiten. Der Kontrakt des 28-Jährigen läuft noch bis 2018. Vonseiten Jänickes scheint es auch keine Vorbehalte für einen Verbleib an der Küste zu geben. Der Ex-Kapitän war nach der Mainz-Partie jedenfalls bemüht, seine zwischenzeitliche Ausbootung herunterzuspielen. "Ich habe mir da eigentlich gar keine Platte gemacht. Ich glaube, ich habe vernünftig trainiert, damit ich einfach bereit bin, wenn ich wieder die Chance kriege", erklärte er NDR 1 Radio MV.

