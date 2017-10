Stand: 28.10.2017 14:52 Uhr

"Störche" mit Remis am Böllenfalltor von Christian Görtzen, NDR.de

Spitzenreiter für mindestens zwei Nächte hätte Fußball-Zweitligist Holstein Kiel werden können. Doch der Mannschaft von Trainer Markus Anfang gelang es am Sonnabend nicht, an Fortuna Düsseldorf (am Montag beim VfL Bochum) vorbeizuziehen. Beim Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 mussten sich die furiosen Schleswig-Holsteiner, die zuvor vier Zweitliga-Spiele hintereinander gewonnen hatten, vor 15.500 Zuschauern mit einem 1:1 (1:1) zufrieden geben. Das Tor für die "Störche" erzielte Dominick Drexler kurz vor der Pause. Schon vor dem Ausgang der Spiele am Sonntag und Montag steht aber fest, dass Holstein auch nach dem zwölften Spieltag auf einem herausragenden zweiten Tabellenplatz stehen wird. "Mit dem Hintergrund, dass wir 120 Pokalminuten in den Beinen hatten, haben wir bis auf die ersten fünf Minuten eine gute Partie hingelegt. Wir können mit der Leistung zufrieden sein", sagte Holstein-Profi David Kinsombi. Kiels Coach Markus Anfang ist am Sonntag ab 22.50 Uhr zu Gast im NDR Sportclub.

Drexler schiebt zum Ausgleich ein

12.Spieltag, 28.10.2017 13:00 Uhr

Darmstadt 98

Darmstadt 98 1:1



Holstein Kiel Tore: 1:0 Platte (5.) 1:1 Drexler (42.)

Darmstadt 98: Mall - Großkreutz, Banggaard, Sulu, Holland - Kamavuaka, Ham. Altintop (37. Y. Stark) - Sirigu, Rosenthal (54. A. Sobiech), Marvin Mehlem (66. Steinhöfer) - Platte

Holstein Kiel: Kronholm - P. Herrmann, Schmidt, Czichos, van den Bergh - Kinsombi (86. Peitz) - K. Schindler, Mühling, Drexler, Lewerenz (75. Weilandt) - Ducksch (70. Seydel)

Zuschauer: 15500



Weitere Daten zum Spiel

Anfang hatte erneut jenen elf Spielern das Vertrauen geschenkt, die auch schon im DFB-Pokalspiel beim 1. FSV Mainz 05 (2:3 n. V.) begonnen hatten. Den Auftakt am Böllenfalltor verschliefen die "Störche". Eine Fehlerkette führte zum Rückstand. Nach einem Querschläger von Patrick Herrmann kam der Ball postwendend zurück in den Strafraum, wo Dominik Schmidt unter der Flanke hindurch sprang. Schließlich ließ sich auch noch Herrmann von Felix Platte austanzen, und KSV-Keeper Kenneth Kronholm gab beim Schuss des Darmstädters ins kurze Eck auch nicht die beste Figur ab - 1:0 (5.) für die "Lilien". Vom Rückstand zeigten sich die Kieler aber nicht sonderlich beeindruckt. Herrmann (11.) und Schmidt (32.) hatten gute Gelegenheiten zum Ausgleich. Dieser fiel dann nach schöner Kombination kurz vor der Pause. Eine Herrmann-Flanke ließ Kingsley Schindler zu Drexler abtropfen - und der Holstein-Offensivspieler schob überlegt zum 1:1 (42.) ein. Für Drexler war es schon der siebte Saisontreffer. Beinahe hätte auch noch Kiels Top-Torjäger Marvin Ducksch Sekunden später die Führung erzielt. Die Leihgabe des FC St. Pauli setzte einen Schuss aus der Drehung nur Zentimeter neben den Pfosten. So ging es mit einem Remis in die Kabinen.

Kronholm verhindert Rückstand

Im zweiten Abschnitt ging es nach Chancen für Darmstadts Sandro Sirigu, der mit einem Distanzschuss knapp das Ziel (49.) verfehlte, und Kiels Torschützen Drexler, der zentral aus zehn Metern an 98-Torhüter Joel Mall (54.) scheiterte, bei weitem nicht mehr so interessant wie in der ersten Halbzeit zu. Dem kurz zuvor eingewechselten 98-Profi Markus Steinhöfer wäre beinahe ein traumhafter Einstand gelungen, doch Kronholm "kratzte" seinen Schlenzer mit einer starken Parade aus dem oberen Torwinkel (66.). Pech hatten die Norddeutschen in der 83. Minute, als bei einer guten Chance für Schindler vom Team um Schiedsrichter Benjamin Brand (Unterspiesheim) zu Unrecht auf Abseits entschieden wurde. Kiel war in der Schlussphase dem Sieg näher: Alexander Mühling traf das Außennetz (85.). Letztlich schienen beide Teams mit dem Gewinn eines Punktes zufrieden zu sein.

