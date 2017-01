Stand: 23.01.2017 17:24 Uhr

"Sternschnuppe" Henrique verlässt Wolfsburg

Nach nur einem Jahr ist Schluss in Wolfsburg: Der im Januar 2016 vom VfL verpflichtete Bruno Henrique kehrt in seine Heimat zurück und wechselt zum brasilianischen Topclub FC Santos. Der Fußball-Bundesligist und der zweimalige Weltpokalsieger haben sich am Montag geeinigt, nur der obligatorische Medizincheck steht noch aus. Zur Höhe der Ablösesumme machten die Vereine keine Angaben. Der 26-Jährige hat 14 Bundesligaeinsätze im "Wölfe"-Trikot gehabt, ein DFB-Pokalspiel sowie zwei Partien in der Champions League bestritten.

Als Henrique Ronaldo und Co. überraschte

In der europäischen "Königsklasse", am 6. April des vergangenen Jahres, erlebte Henrique auch seinen persönlichen Höhepunkt in seiner Zeit beim VfL. Beim Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid stand er völlig überraschend in der Startelf. Mehr noch: Der vor dem Duell mit den "Königlichen" lediglich als "Joker" eingesetzte Stürmer stahl den Weltstars Cristiano Ronaldo, Toni Kroos und Co. mit einer herausragenden Leistung die Show - inklusive der Vorlage zum 2:0-Endstand.

"Super-Bruno" für einen Tag

Am Tag darauf gehörten dem 26-Jährigen die Schlagzeilen. "Wolfsburgs unbekannte Waffe namens Bruno Henrique", titelte die "Süddeutsche Zeitung". Im Fachblatt "kicker" lautete die Überschrift: "Die Stunde des Bruno Henrique" und die "Bild" taufte den Angreifer "Super-Bruno". Es schien, als sei ein neuer Stern am europäischen Fußball-Himmel aufgegangen. Doch der Mann, den der VfL Anfang 2016 für kolportierte vier Millionen Euro Ablöse aus der zweiten brasilianischen Liga vom Goiás Esporte Clube verpflichtet hatte, entpuppte sich als "Sternschnuppe". Danach konnte Henrique nicht mehr ansatzweise an seine Galavorstellung gegen Real anknüpfen. Er verschwand so schnell wieder in der Versenkung, wie er aus selbiger aufgetaucht war.

"Eine Ehre, das Santos-Trikot zu tragen"

"Das Problem hier war nicht, mich einzugewöhnen. Aber es ist mein Anspruch, zu spielen", erklärte Henrique in einem Interview mit "SporTV" und beklagte, beim VfL "zu wenige Chancen" erhalten zu haben. Santos habe schon lange Interesse an ihm gehabt, verriet der 26-Jährige: "Es ist mir eine Ehre, dieses Trikot tragen zu dürfen. Das Trikot von vielen bekannten Spielern wie Pelé und Neymar."

Die größten Transfersünden des VfL Wolfsburg



















































Dieses Thema im Programm: Sportclub | 22.01.2017 | 22:50 Uhr