St. Paulis Göttlich: "Niemand will absteigen"

Oke Göttlich strahlte über das ganze Gesicht. Wie auch nicht. Schließlich war es erst wenige Stunden her, dass sein FC St. Pauli für die Riesenüberraschung gesorgt und beim bisherigen Zweitliga-Tabellenführer Eintracht Braunschweig mit 2:1 gesiegt hatte. "Wir sind vor allem glücklich darüber, dass dieser Marathonlauf jetzt begonnen hat. Wir versuchen nun das Feld von hinten aufzurollen. Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie da ist", frohlockte der Präsident der Kiezkicker am Sonntagabend bei seinem Studiobesuch im NDR Sportclub.

"Es geht um die Menschen und die Fans"

Noch zwei Tage zuvor hatte sich Göttlich deutlich schwerer damit getan, gute Laune zu verbreiten. "Wir hatten am Freitag unseren Neujahrsempfang mit allen Mitarbeitern. Sich dann vor alle zu stellen und ihnen zu versichern, 'wir sind noch dabei, wir müssen uns noch nicht allzu sehr mit diesem Drittliga-Szenario beschäftigen' - es geht um die Menschen und um die Fans. Niemand will absteigen", betonte er.

Keine Euphorie, aber auch keine Hysterie

Die vergangenen Monate seien "nicht besonders fröhlich" gewesen, schilderte der 41-Jährige: "Es ist eine unfassbare Drucksituation, weil sie überraschend für uns alle kam. Wir sind mit anderen Erwartungen in die Saison eingestiegen. Dieser Druck ist Wahnsinn." Den üblichen Mechanismen des Fußballs verweigerte sich der Club dennoch und hielt trotz des letzten Tabellenplatzes und der akuten Abstiegsgefahr an Trainer Ewald Lienen fest. Göttlich: "Wir verfallen nicht in eine völlige Euphorie, wenn wir jetzt mal einen Sieg eingefahren haben. Und wir sind auch nicht hysterisch geworden, als wir in einer ganz schwarzen Phase zum Ende der Hinrunde angelangt waren."

"Auf alle Szenarien eingestellt"

Nur noch drei Punkte trennen die Hamburger vom Relegations-, vier vom ersten Nicht-Abstiegsplatz. Doch der Club-Präsident weiß: Gebannt ist die Gefahr noch lange nicht. "Wir sind natürlich auf alle Szenarien eingestellt. Wie alle Bundesligisten in der Ersten und Zweiten Liga ab Tabellenplatz zwölf, weil man am 15.3. ein Lizenzierungsverfahren zu vollziehen hat. Aber wir werden uns nicht von den reinen Tagesergebnissen hysterisch machen lassen", unterstrich Göttlich, der die Dritte Liga im Abstiegsfall "mit aller ökonomischen Weitsicht angehen" will.

Zehn Millionen Euro weniger in Liga drei

Weniger Fernsehgelder, geringere Ticket- und Werbeeinnahmen: Rund zehn Millionen Euro hätte der Club eine Liga tiefer weniger, zudem werden 2018 noch einmal acht Millionen Euro aus der Fananleihe für das Stadion fällig. Finanziell könne St. Pauli einen Abstieg jedoch verkraften, sagte Göttlich: "Wir sind sehr gut aufgestellt. Wir können alle unsere Verbindlichkeiten zurückzahlen, und so planen wir auch. Wir werden auch dann ein Team haben, wo wir sagen, damit gehen wir in die Dritte Liga, und auf geht's."

"Andreas Rettig wird zu St. Pauli stehen"

Lienens Vertrag gilt auch für die Dritte Liga, Göttlich geht zudem von einem Verbleib von Sportdirektor und Geschäftsführer Andreas Rettig aus: "Andreas Rettig macht seine Projekte grundsätzlich nicht von der Liga abhängig, sein Herz schlägt sehr häufig auch für die Mannschaften unterer Ligen. Und ich habe ihn kennen gelernt als jemanden, der zu einem Projekt, zu seinem Wort und in diesem Fall zum FC St. Pauli stehen wird." Am liebsten wäre ihm aber, wenn all diese Überlegungen und Planungen durch den Klassenerhalt hinfällig würden: "Das ist immer das schönste Gefühl."

