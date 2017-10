Stand: 23.10.2017 06:25 Uhr

St. Pauli will der Personalmisere weiter trotzen

Es ist keine leichte Situation für Olaf Janßen. In seiner ersten Saison als hauptverantwortlicher Trainer des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli muss der 51-Jährige nicht nur versuchen, aus dem Schatten seines beim Anhang sehr beliebten Vorgängers Ewald Lienen zu treten, sondern ist wegen des riesigen Verletzungspechs auch ständig zum Improvisieren gezwungen. "Seit Beginn der Serie haben wir 16 Spieler, die vier Wochen oder länger ausgefallen sind. Das ist eine dramatische Zahl", sagte Janßen am Sonntagmorgen auf der Pressekonferenz vor der Auswärtspartie beim SV Sandhausen (heute, 20.30 Uhr, im Live-Ticker bei NDR.de).

Die "Verletztenfront" entwickele sich nicht so, "wie sich das ein Trainer wünscht", gab der Übungsleiter zu verstehen, der bis dato noch kein einziges Mal seine vermeintliche Idealformation aufs Feld schicken konnte. "Mit der Situation klarzukommen, ist eine Herausforderung, der wir uns nicht erst seit heute stellen müssen", gab sich Janßen dennoch kämpferisch.

St. Pauli und sein Verletzungspech 22.10.2017 17:00 Uhr St.-Pauli-Coach Olaf Janßen ist ständig zum Improvisieren gezwungen. Jetzt betreibt der Verein intensive Ursachenforschung: Woher rühren die vielen Verletzungen der Kiezkicker?







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ohne Acht in die Kurpfalz

Bei den heimstarken Kurpfälzern (vier Siege in fünf Partien vor eigenem Publikum) müssen die Hamburger ohne Keeper Philipp Heerwagen, Philipp Ziereis, Marc Hornschuh, Yi-Young Park, Richard Neudecker, Cenk Sahin, Ryo Miyaichi und Aziz Bouhaddouz auskommen. "Wir versuchen, die Ausfälle als Mannschaft aufzufangen. Wir müssen nach vorne gucken und uns auf das nächste Spiel fokussieren", forderte Janßen. Der Lienen-Nachfolger muss ob des seit Wochen vollen Lazaretts mit der bisherigen Ausbeute von 17 Zählern zufrieden sein. St. Pauli hat der Personalnot bis dato gut getrotzt und ist in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. Selbiges trifft auch auf den punktgleichen SVS zu, der die Hamburger in der vergangenen Serie mit einer 3:0-Packung auf die lange Heimreise schickte.

Bildergalerie 11 Bilder So könnte der FC St. Pauli spielen Die voraussichtliche Startelf des FC St. Pauli. Bildergalerie

Auch Sandhausen mit Personalsorgen

Dementsprechend groß ist Janßens Respekt vor den Baden-Württembergern. "Sie haben eine Mannschaft, die uns das Leben schwermachen wird. Sie machen die Räume eng, stehen aber nicht nur hinten drin", erklärte der Coach. Das Ziel der auswärtsstarken Hanseaten (vier Erfolge bisher in der Fremde) sind dennoch ganz klar drei Punkte: "Wir fahren nach Sandhausen, um das Spiel mit allem, was wir haben, zu gewinnen", sagte Janßen. Möglicherweise spielt es den Norddeutschen ja in die Karten, dass auch die Kurpfälzer nicht in Bestbesetzung antreten können. So fallen in Innenverteidiger Tim Kister (Gelbsperre) und Torjäger Lucas Höler (Muskelfaserriss) zwei Stützen aus. Zudem sind Korbinian Vollmann, Mirco Born und Rick Wulle nach Verletzungen noch im Rehatraining. Hinter den Einsätzen der wiedergenesenen Stefan Kulovits, Eroll Zejnullahu und Andrew Wooten (alle Trainingsrückstand) stehen noch Fragezeichen. Trotz der Ausfälle kündigte Coach Kenan Kocak an, "eine schlagkräftige Truppe" auf den Platz stellen zu können.

St. Pauli hofft in Sandhausen auf Zählbares Hamburg Journal - 20.10.2017 19:30 Uhr Vier von fünf Auswärtsspielen haben die Kiezkicker des FC St. Pauli bereits gewonnen, gute Voraussetzungen fürs Spiel gegen den SV Sandhausen - wäre da nicht die lange Anreise.







4,8 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 23.10.2017 | 19:30 Uhr