Stand: 14.08.2017 05:27 Uhr

St. Pauli mit Heerwagen gegen Paderborns Torflut

Steffen Baumgart ist saisonübergreifend seit elf Pflichtspielen als Trainer für den Drittligisten SC Paderborn tätig, verloren hat der gebürtige Rostocker und langjährige Hansa-Profi kein einziges davon. Nicht nur deshalb geht er heute mit den Ostwestfalen zuversichtlich in die Pokalpartie (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen den Zweitligisten FC St. Pauli: "Ich weiß doch aus meiner Zeit als Spieler noch ganz genau, wie es ist, wenn man bei einem klassentieferen Gegner antreten muss. Darauf freut man sich nicht unbedingt. Ich glaube, dass wir für den FC St. Pauli kein Traumlos sind", erklärte der 45-Jährige in der "Hamburger Morgenpost". Olaf Janßen, seit dieser Saison Chefcoach bei den Kiezkickern, pflichtet ihm bei: "In Paderborn wird der Baum brennen. Wir werden richtig gefordert sein."

So könnte der FC St. Pauli spielen





















Heerwagen hütet St. Paulis Tor

Janßen: "In Paderborn brennt der Baum" 13.08.2017 18:35 Uhr Autor/in: Naroska, Jörg St. Paulis Trainer Olaf Janßen warnt sein Team vor dem Pokaduell beim Drittligisten SC Paderborn: "Dort brennt der Baum. Wir müssen uns alle auf einen richtigen Pokal-Fight einstellen."







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Paderborn spielt sehr beeindruckend. Sie spielen ein aggressives Pressing, schalten nach dem Ballgewinn schnell um und gehen sofort auf das Tor. Daher haben sie eine Quote von drei bis vier Toren pro Spiel", sagte Janßen. Diese Quote senken soll Philipp Herrwagen, der im Pokal für Stammkeeper Robin Himmelmann das Tor der Braun-Weißen hütet. "Das wird ,Heerwis' Wettbewerb sein. Ich hoffe, dass er so viele Pokalspiele wie möglich machen wird. Er hat es sich aufgrund seiner Leistungen verdient, aber auch aufgrund seines erstklassigen Verhaltens nach der Entscheidung, dass Robin die Nummer eins sein wird", erklärte St. Paulis Trainer die Torwart-Rotation. Himmelmann wird am Freitag in der Liga bei Darmstadt 98 wieder im Kasten stehen.

Nur Park und Choi fehlen

St. Pauli geht mit großen Ambitionen in den Wettbewerb: "Das Ziel aller 64 Mannschaften ist es, am Ende das Finale in Berlin zu bestreiten. Auch wir möchten so weit kommen wie möglich. Aber wir wissen, dass es auch nach der ersten Runde vorbei sein kann, wenn man nicht Vollgas gibt", erklärte Janßen, der bis auf die verletzten Rio Miyaichi, Yi-Young Park und Kyoung-Rok Choi alle Mann an Bord hat.

Weitere Informationen Ergebnisse und Ansetzungen im DFB-Pokal Die Spielpaarungen im DFB-Pokal der Saison 2017/2018 hier im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 14.08.2017 | 22:40 Uhr