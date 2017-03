Stand: 04.03.2017 14:52 Uhr

St. Pauli baut seine Erfolgsserie weiter aus von Sebastian Ragoß, NDR.de

Der FC St. Pauli arbeitet sich weiterhin Schritt für Schritt aus der Abstiegszone der zweiten Fußball-Bundesliga heraus. Am Sonnabend gewannen die Hamburger bei 1860 München mit 2:1 (2:1) - der vierte Sieg in den vergangenen fünf Spielen. Damit hat die Mannschaft von Trainer Ewald Lienen in der Rückrunde bereits 13 Zähler geholt, zwei mehr als in der kompletten Hinrunde.

Umstrittene Führung für die "Löwen"

Die Begegnung plätscherte in den ersten 25 Minuten ohne nennenswerte Ereignisse vor sich hin. Beide Teams versuchten zunächst vergeblich, eine spielerische Linie zu finden. Zuerst gelang dies den Gastgebern: In der 27. Minute stieß Stefan Aigner in eine viel zu große Lücke auf St. Paulis linker Defensivseite und bediente im Rückraum Lumor: Der Ghanaer behielt die Übersicht und versenkte den Ball zum 1:0 im Tor. Allerdings sorgte der Treffer für lautstarke Diskussionen an der Seitenlinie. Die Hamburger monierten, dass 1860 weitergespielt hatte, obwohl St. Paulis Stürmer Aziz Bouhaddouz nach einem Zweikampf im Mittelkreis angeschlagen liegengeblieben war.

Wende innerhalb von fünf Minuten

23.Spieltag, 04.03.2017 13:00 Uhr

1860 München

1860 München 1:2



FC St. Pauli Tore: 1:0 Lumor (27.) 1:1 L. Sobiech (36., Handelfmeter) 1:2 Bouhaddouz (41.)

1860 München: Ortega - Boenisch, Abdoulaye, Uduokhai - Max. Wittek, R. Lacazette (58. Liendl), Bülow, Lumor - Amilton, Olic (58. Gytkjaer), Aigner (75. Ribamar)

FC St. Pauli: Heerwagen - Dudziak, L. Sobiech, Hornschuh, Buballa - Sobota, Nehrig, Buchtmann, C. Sahin (75. Kalla) - Daehli (65. Ziereis), Bouhaddouz (88. Thy)

Zuschauer: 30300



Weitere Daten zum Spiel

Umstritten war dann auch der Ausgleich: Nach einem Querschläger von Sebastian Boenisch hatte Waldemar Sobota abgezogen, Abdoulaye Ba sprang der Ball an den angelegten Arm. Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus (Langenhagen) entschied auf Elfmeter. Der wieder in die Startelf gerückte Kapitän Lasse Sobiech verwandelte souverän (36.). St. Pauli war nun die bessere Elf und legte noch vor dem Seitenwechsel nach: Cenk Sahin flankte auf Bouhaddouz, der mit einem tollen Flugkopfball traf (41.). Unverdient war die Führung nach dem starken Zwischenspurt nicht, die "Löwen" waren aber noch nicht geschlagen. 1860 drückte direkt nach Wiederbeginn auf den Ausgleich und hatte durch Amilton (47.), Ivica Olic (48.) und Aigner (53.) gleich drei gute Gelegenheiten.

Da der Angriffsschwung der Münchner schnell wieder erlahmte, war die Begegnung nicht besonders schön anzusehen, aber immerhin noch spannend. St. Pauli stellte seine Offensivbemühungen fast komplett ein und konzentrierte sich darauf, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Dies gelang letztlich ohne große Mühe, da die "Löwen" kopflos anrannten und sich keine weitere gute Chance erarbeiteten.

