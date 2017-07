St. Pauli: Trainingslager Maria Alm im Liveblog

Beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli stehen intensive Vorbereitungen auf die nächste Saison an: Bis zum 18. Juli ist Coach Olaf Janßen mit seiner Mannschaft im Trainingslager in Österreich. Auf dem Programm: Testspiele gegen Zweitliga-Konkurrent Fortuna Düsseldorf und den österreichischen Drittligisten FC Pinzgau, Training von taktischen Feinheiten und Wahl eines neuen Mannschaftskapitäns. Unsere NDR 90,3 Reporter Jörg Naroska und Frederike Burgdorf begleiten die Mannschaft in Maria Alm.

Im Trainingslager in Maria Alm steht für die St. Pauli-Profis heute der erste regenerative Tag auf dem Programm. Nach einer leichten Trainingseinheit am Vormittag ist für den Nachmittag eine Teambuilding-Maßnahme geplant. Was genau die Spieler dann tun müssen, will Trainer Janßen den Fußballprofis erst kurz vorher verraten.

Der FC St. Pauli bleibt auch im Trainingslager in der Erfolgsspur. Im Testspiel gegen den FC Pinzgau gab es einen 2:1 Erfolg. Für den Club vom Millerntor war es bereits der insgesamt fünfte Sieg im fünften Testspiel der Saisonvorbereitung. Allerdings musste das Team von Trainer Olaf Janßen hart für den Sieg arbeiten. St. Pauli war gegen die Amateure aus der dritten österreichischen Liga zwar hoch überlegen, vergab aber fast im Minutentakt hochklassige Torchancen.

Stürmer Aziz Bouhaddouz traf bei der besten Gelegenheit in Halbzeit eins statt des leeren Tores nur den Pfosten. Erfolgreich waren stattdessen die Gastgeber. Ein Konter nach 20 Minuten nutzte Ermin Hasic zum überraschenden und von etwa 500 Zuschauern laut bejubelten 1:0. St. Pauli lief weiter an und schaffte vor der Pause immerhin noch den Ausgleich. Mittelfeldspieler Christopher Buchtmann traf mit einem direkt verwandelten Freistoß.

Zur zweiten Halbzeit wechselte St. Pauli fast das komplette Team aus, damit möglichst viele Profis Einsatzzeiten bekommen. Am Spielverlauf änderte das zunächst nichts: St. Pauli schaffte es bei nun strömendem Regen wieder lange Zeit nicht, den Ball im Tor des Gegners unterzubringen. Erst eine Viertelstunde vor Spielende erzielte Mittelfeldspieler Waldemar Sobota doch noch den 2:1 Endstand.

Trainer Olaf Janßen war trotz des knappen Ergebnisses zufrieden. Dass die Mannschaft vor dem Tor zu unkonzentriert war, habe am harten Training der letzten Tage gelegen. Die erwartete Müdigkeit der Spieler zeige, dass die Trainingssteuerung im Trainingslager funktioniere.

St. Paulis technischer Direktor Ewald Lienen kündigt eine Kooperation mit dem englischen Erstligisten Stoke City an. Beide Clubs wollen künftig bei der Trainerausbildung und der Nachwuchsförderung eng zusammen arbeiten. Auch beim Spieler-Scouting und bei der Vermarktung soll es einen Ideen-Austausch geben. St. Pauli hat damit als erster deutscher Profi-Verein eine langfristige Kooperation mit einem Club aus der englischen Premier League abgeschlossen. Wie die Zusammenarbeit im Detail aussehen soll, wollen beide Clubs am 1. August erklären. Dann kommt Stoke City zu einem Testspiel ans Millerntor.

Ewald Lienen über die Briten-Kooperation NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 13.07.2017 09:00 Uhr St. Paulis technischer Direktor Ewald Lienen hat eine Kooperation mit dem englischen Erstligisten Stoke City angekündigt. Beide Clubs wollen künftig eng zusammen arbeiten.







