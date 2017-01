Stand: 14.01.2017 14:20 Uhr

St. Pauli: Talent Schneider vor Karriere-Sprung?

Still ruht momentan der See beim abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli in puncto weiterer Neuverpflichtungen. Stand jetzt wird das Tabellenschlusslicht lediglich mit zwei Zugängen in die Rückrunde gehen. Der am Millerntor bereits bewährte Angreifer Lennart Thy wurde von Werder Bremen ausgeliehen, Johannes Flum von Eintracht Frankfurt geholt. Die Zurückhaltung der Hamburger auf dem Transfermarkt gründet dabei nicht nur auf ihrer eingeschränkten finanziellen Mittel. Bevor anderswo eingekauft wird, schaut sich die Sportliche Leitung erst einmal in den eigenen "Regalen" um. So nahm Coach Ewald Lienen in U19-Keeper Tim Burgemeister sowie Tim Pahl und Jan-Marc Schneider aus der U23 drei hoffnungsvolle Talente mit ins Trainingslager nach Sotogrande (Spanien). Letzterer machte dabei im Testspiel am Sonnabend gegen den chinesischen Erstligisten Tianjin Teda (6:2) nachhaltig auf sich aufmerksam.

Tor und Vorlage im Test gegen China-Club

Der etatmäßige Kapitän von St. Paulis Regionalliga-Mannschaft durfte gegen den Club des vormaligen Chelsea-Stars John Mikel Obi (wurde just für elf Millionen Euro verpflichtet) von Beginn an auflaufen. In der 18. Minute schloss der Stürmer eine sehenswerte Kombination zum 1:0 ab. Nachdem Richard Neudecker auf 2:0 erhöht hatte (24.), bereitete Schneider den dritten Treffer durch Nico Empen mustergültig vor (27.). Neben diesen Aktionen überzeugte "Hamburgs Fußballer des Jahres 2015" durch hohe Präsenz, gutes Spielverständnis und viel Zug zum Tor. Auch wenn es nur ein "Testkick" war, der beim Nachbarn HSV ausgebildete Angreifer dürfte einige Pluspunkte bei Lienen gesammelt haben.

Kiezclub im Angriff derzeit dünn besetzt

Zumal der Trainer im Angriff durch seinen freiwilligen Verzicht auf Fabrice-Jean Picault (soll sich einen neuen Club suchen) sowie die Teilnahme Aziz Bouhaddouz' mit Marokko am Afrika-Cup derzeit kaum Alternativen hat. So haben nun Empen, der zum Profikader gehört, aber vorwiegend in der U23 spielt, und eben Schneider die Gelegenheit, ins Rampenlicht zu rücken. Ein Anfang ist für Letzteren mit seiner überzeugenden Vorstellung gegen Tianjin Teda gemacht, auch wenn er an den weiteren Treffern nicht direkt beteiligt war. Die erzielten Joel Keller (57., 83./Elfmeter) und abermals Empen (67.).

Der Kader des FC St. Pauli 2016/2017





















































Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 14.01.2017 | 19:30 Uhr