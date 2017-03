Stand: 08.03.2017 16:26 Uhr

St. Pauli: "Gefühltes Topspiel" gegen Union

"Einfach mal glücklich sein" - so stand es im Mai 2010 auf den T-Shirts, welche der FC St. Pauli anlässlich des Aufstiegs in die Fußball-Bundesliga herausbrachte. Ganz so überschäumend wie damals sind die Emotionen der Anhänger zurzeit freilich nicht, doch für gute Laune im Alltag reicht es allemal. Der Kontrast zur Hinrunde ist so extrem, dass selbst die "Berner Zeitung" dem Zweitliga-Verein aus Hamburg einen großen Artikel widmete und diesen wie folgte betitelte: "St. Paulis romantischer Weg aus der Krise". Gelobt wurde darin, dass die Vereinsführung an Trainer Ewald Lienen festgehalten hatte, obwohl die Lage extrem schwierig war. Genau das hat sich aber ausgezahlt. Waren die Braun-Weißen nach der Hinrunde mit elf Punkten Tabellenletzter, so stehen sie in der Rückrundentabelle mit starken 13 Punkten aus sechs Partien weit oben - auf Platz drei. Und nun geht es am Freitagabend (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) im Millerntorstadion unter Flutlicht gegen den 1. FC Union Berlin, der mit 16 Zählern die Nummer eins der Rückrundentabelle ist. Es fühlt sich ein kleines bisschen nach Spitzenspiel an.

So könnte der FC St. Pauli spielen





















Sobiech: "Aber bei uns lässt keiner nach"

Mit zwei Siegen hintereinander, einem furiosen 5:0 gegen den Karlsruher SC und einem 2:1 beim TSV 1860 München, hat St. Pauli mit jetzt 24 Punkten den Kontakt zum unteren Mittelfeld der Tabelle hergestellt. Der Vorsprung auf den Drittletzten KSC beträgt immerhin schon drei Punkte. Kapitän Lasse Sobiech ist davon überzeugt, dass dieser Zwischenspurt im Team nicht für Zufriedenheit sorgen werde. "Wenn es einen Punkt gegeben hätte, an dem vielleicht Nachlässigkeit aufkommt, dann nach einem 5:0. Aber bei uns lässt keiner mehr nach", sagte der Innenverteidiger dem Fachmagazin "kicker". Sobiech weiter: "Es ist aus meiner Sicht mehr als nur eine Welle, sondern konstant hohes Niveau." Einen großen Anteil am Aufschwung hat die Verbesserung in der Defensive. In den ersten sechs Saisonspielen des Jahres 2017 gestatteten die Hanseaten den gegnerischen Teams ingesamt lediglich vier Tore.

Heerwagen ein starker Rückhalt

St.-Pauli-Keeper Heerwagen: "Wir sind am Leben" 04.03.2017 16:04 Uhr Autor/in: Michael Küster Zweitligist FC St. Pauli erwischte einen schlechten Start in die Partie bei 1860 München, feierte aber am Ende einen wichtigen Sieg. Torwart Philipp Heerwagen im Interview.







Hinter einer jetzt funktionierenden Abwehr hat sich Philipp Heerwagen zu einem Rückhalt entwickelt. Der 33-Jährige kam am 16. Spieltag ins Tor. Die nominelle Nummer eins, Robin Himmelmann, zog sich im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern einen Muskelfaserriss zu. Heerwagen hielt stark und wurde damit zum neuen Stammkeeper. "Robin ist in einer Super-Verfassung und könnte genauso gut spielen. Aber Philipp macht es auch super, daran führt kein Weg vorbei", sagte Lienen zum Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten. Bei beiden Keepern ist die Zukunft übrigens noch unklar, ihre Verträge laufen zum 30. Juni aus. Gegen Union hat Lienen auf allen Positionen die Qual der Wahl. Es gibt keine Ausfälle. Vom Aufschwung der Berliner, die als Tabellenzweiter in den 24. Spieltag gehen, zeigte sich der 63-Jährige nicht überrascht. "Der Erfolg von Union wundert mich nicht. Die Kontinuität ist da, die Fans sind top. Das ist schön zu sehen." Für seinen Trainerkollegen Jens Keller und dessen Team gab es in der Pressekonferenz am Mittwoch reichlich Lob. "Unser Gegner spielt ein unglaubliches Gegenpressing - das ist eine seiner großen Waffen. Da kommt einiges auf uns zu", sagte Lienen. "Für uns kann es nur heißen: Wir müssen auf dem Weg weitermachen, den wir eingeschlagen haben."

