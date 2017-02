Stand: 28.02.2017 11:33 Uhr

St. Pauli: Fünf Tore und zwei Diebstähle von Hanno Bode, NDR.de

Es zeugte schon von einer gewissen Dreistheit, in unmittelbarer Nähe des Hamburger Polizeikommissariats 15 einen Diebstahl zu begehen. Die Beamten der berühmten Davidwache wären schließlich in Windeseile im Millerntorstadion gewesen, wenn denn jemand die "Langfinger" Aziz Bouhaddouz und Cenk Sahin angezeigt hätte. Doch der Arbeitgeber der beiden Fußball-Profis, der Zweitligist FC St. Pauli, schaute über das Entwenden von Vereinseigentum durch seine beiden Mitarbeiter großzügig hinweg. Sowohl Dreifachtorschütze Bouhaddouz als auch der dreifache Vorlagengeber Sahin hatten nach dem 5:0-Erfolg des Kiezclubs am Montagabend gegen den Karlsruher SC jeweils einen Spielball stibitzt - als Erinnerung an einen nahezu perfekten Abend. "Der Ball bekommt einen ganz besonderen Platz", sagte Bouhaddouz, der nach seinem Hattrick mit dem Flutlicht um die Wette strahlte. Der Marokkaner stach gemeinsam mit Sahin aus einer starken Mannschaft heraus, die im Vergleich zu ihrer trostlosen Vorrunde nicht wiederzuerkennen war. Was vor Wochen noch recht schwer vorstellbar war, nimmt nun konkrete Züge an: der Klassenerhalt.

Lienen nach Schützenfest baff

Selbst Coach Ewald Lienen, der in seiner langen Karriere viele Höhen und Tiefen erlebt hat, war ob des Schützenfestes seiner zuvor nur selten torhungrigen Equipe geradezu baff. "Nach 60 Minuten mit 4:0 führen - ich wusste gar nicht, was ich jetzt als Trainer machen soll, das ist ungewohnt", erklärte der 63-Jährige. 16 mickrige "Buden" hatte der Kiezclub vor dem Vergleich mit den indisponierten Badenern erzielt. Nun waren es gleich fünf in einer Partie. Und bei nüchterner Betrachtung hätten es noch viel mehr sein können, ja müssen. Gegen einen Kontrahenten, der im zweiten Abschnitt Auflösungserscheinungen zeigte, wäre ein zweistelliges Resultat möglich gewesen. Der KSC zeigte den Widerstand einer Blechbüchse beim Dosenwerfen auf dem benachbarten Hamburger Dom. "Bitterer kann eine Niederlage nicht sein, es war ein finsteres Erlebnis", gab Gäste-Trainer Mirko Slomka verbittert zu Protokoll.

Euphorie Fehlanzeige - "Nur eine Momentaufnahme"

Während die Sorgen beim früheren Europapokal-Teilnehmer in Anbetracht seiner an der Elbe gezeigten Leistung immer größer werden, darf beim Kiezclub zumindest ein wenig durchgeatmet werden. Zehn Zähler aus den vergangenen vier Begegnungen ermöglichten erstmals seit dem siebten Spieltag das Verlassen der Abstiegsplätze. Euphorie herrscht deswegen im "Freudenhaus der Liga" aber noch lange nicht. "Das ist nur eine Momentaufnahme", sagten Bouhaddouz und Lienen unisono. Wohlwissend, dass die Gefahr eines Drittliga-Absturzes bei nur zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang weiterhin recht groß ist. "In der Tabelle stehen wir nicht so, dass wir sorgenfrei wären", sagte Geschäftsführer Andreas Rettig der "Hamburger Morgenpost". Die Tendenz zeigt momentan aber deutlich in Richtung Klassenerhalt.

Zugänge erhöhen Konkurrenzkampf im Kader

Rettig und Präsident Oke Göttlich dürfen sich bestätigt sehen, nicht in den im Profifußball sonst häufig üblichen Aktionismus verfallen zu sein. Sie hielten trotz schwacher Vorrunde an Lienen fest - der Coach zahlt das Vertrauen nun mit Ergebnissen zurück. Dabei nimmt der 63-Jährige keine Rücksicht auf Namen. So stand gegen den KSC in Mats Möller Daehli, dem Torschützen zum 1:0, lediglich einer der drei Winterzugänge in der Startelf. Lennart Thy und Johannes Flum blieb nur die "Joker"-Rolle. Ihre Verpflichtungen haben sich dennoch positiv auf den Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders ausgewirkt. "Es gibt jetzt Härtefälle", sagte Lienen.

Es schlummert noch mehr Potenzial im Kader

Insbesondere der aus Bremen zurückgeholte Thy wird wohl auch in nächster Zeit ein solcher sein, sollte Bouhaddouz weiter wie am Fließband treffen. Auch Robin Himmelmann, der bis zu seiner Verletzung am 15. Spieltag gegen den 1. FC Kaiserslautern unumstrittene Nummer eins der Hamburger war, muss sich nun mit der Rolle des Ersatzmannes hinter Philipp Heerwagen zufriedengeben. Weitere frühere Stammkräfte wie Philipp Ziereis oder Jan-Philipp Kalla sind derzeit ebenfalls außen vor. Gegen den KSC fiel nicht einmal der Ausfall von Abwehrchef Lasse Sobiech (Infekt) ins Gewicht. Es schlummert also noch einiges an Potenzial im Aufgebot St. Paulis, das nun am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) auswärts bei 1860 München antreten muss. Sollten "Langfinger" Bouhaddouz und Co. an der Isar nicht nur Bälle, sondern auch wieder Punkte klauen, wäre ein weiterer großer Schritt in Richtung Ligaverbleib getan.

