Schäfer über Abstiegskampf und Abenteuer

Bundesliga-Rekordspieler beim VfL Wolfsburg ist Marcel Schäfer seit einigen Wochen nicht mehr – Keeper Diego Benaglio hat ihn in der vereinsinternen Bestenliste überholt. Doch in Sachen Beliebtheit bei den Fans ist der gebürtige Aschaffenburger unangefochten die Nummer eins. Als aktiven Profi wird man Schäfer allerdings nicht mehr für die "Wölfe" spielen sehen. Er wechselt für zwei Jahre in die USA nach Tampa Bay, ehe er beim VfL ins Management einsteigt. Am Sonntag war er zu Gast im NDR Sportclub.

Schäfers Verbundenheit zum VfL Wolfsburg ist groß. Deshalb möchte er auch nicht von einem Abschied sprechen. "Ich möchte und komme wieder zurück. Deshalb nehme ich das Wort gar nicht in den Mund. Ich spreche lieber von einer Art Bildungsreise, die ich jetzt zwei Jahre machen werde", so Schäfer im Gespräch mit Moderator Gerhard Delling: "Für mich und meine Familie ist das ein Riesenabenteuer." Der 32-Jährige hatte das Angebot, direkt in Wolfsburger im Management zu arbeiten, ganz wollte Schäfer die Schuhe aber noch nicht an den Nagel hängen. "Ich konnte noch nicht loslassen. Ich möchte die Gefühlswelten eines Fußballers noch weiter leben." Gleichwohl wird er in Tampa nicht nur auf dem Rasen aktiv sein, sondern parallel daran arbeiten, dass der zweitklassige Club Strukturen aufbaut, die ihm die Chance geben, in die Major League Soccer aufzusteigen.

"Bin überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen"

Die aktuelle Entwicklung in Wolfsburg wird Schäfer natürlich genau verfolgen. Der Pokalsieger von 2015 ist auf Tabellenplatz 15 in der Fußball-Bundesliga abgerutscht. Der HSV hat nur noch wenige Tore Rückstand. Die negative Entwicklung habe schon in der Sommerpause ihren Anfang genommen, glaubt Schäfer: "Wir hatten zu viele Spieler in der Mannschaft, die sich mit einem Wechsel beschäftigt haben." Der VfL geriet in einen Negativstrudel, aus dem er sich immer noch nicht befreit hat. Dies soll nun der neue Trainer Andries Jonker schaffen. Hat er die Qualitäten? Trainerkollege Huub Stevens äußerte Zweifel - Schäfer widerspricht: "Jonker hat unter anderem unter Louis van Gaal und Felix Magath gearbeitet und so viel Erfahrungen gesammelt, auch im Abstiegskampf. Ich bin vollkommen davon überzeugt, dass wir mit ihm den Klassenerhalt schaffen."

