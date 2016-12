Stand: 20.12.2016 10:42 Uhr

SV Wilhelmshaven appelliert an DFB-Boss Grindel

Der SV Wilhelmshaven hat in deutlichen Worten von DFB-Präsident Reinhard Grindel gefordert, den Verein wieder in die Regionalliga Nord einzugliedern. "Führen Sie den DFB und seine nachgeordneten Verbände aus dem Mittelalter in die Neuzeit und bringen Sie die Sache mit dem SVW in anständiger Manier in Ordnung", heißt es in einem offenen Brief des SVW an Grindel. Unterzeichnet haben das Schreiben der Vereinsvorsitzende Hans Herrnberger und SVW-Aufsichtsrat Harald Naraschewski. Grindel möge die "unwürdige Auseinandersetzung mit Anstand" beenden, fordert der Fußball-Bezirksligist. Er habe jetzt die "große Chance, dem DFB den richtigen Weg zu weisen".

SVW reicht erneut Klage ein

Seit neun Jahren prozessiert der SV Wilhelmshaven gegen alle Fußball-Instanzen. Mit Erfolg: Vor drei Monaten hatte der Verein vom Bundesgerichtshof höchstrichterlich Recht bekommen. Weil der Zwangsabstieg des Clubs ungültig war, forderten die Verantwortlichen die Wiedereingliederung in die Regionalliga und Schadensersatz in Millionenhöhe. Doch beides lehnte der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) am vergangenen Donnerstag bei einem Schlichtungsgipfel in Oldenburg zum wiederholten Male ab. Einen Tag später ließ auch der DFB die Niedersachsen abblitzen. Der SVW sei im Sommer 2014 auch sportlich abgestiegen, argumentieren die Verbände, der Zwangsabstieg sei nicht vollstreckt worden. "Eine Wiedereingliederung in die Regionalliga Nord kann es nicht geben. Die Entscheidung über den Zwangsabstieg war nicht ursächlich für den Abstieg, denn der Verein ist bereits alleine aus sportlichen Gründen abgestiegen", erklärte Heiko Petersen als Vorsitzender des NFV-Verbandsgerichts in Frankfurt. Dies sei angesichts der bisherigen Gerichts-Urteile "an Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten", schrieb der Club Grindel.

Die Wilhelmshavener kritisieren in dem Brief auch, dass die Entscheidung von Petersen verkündet worden war. Der NFV habe ein "merkwürdiges Rechtsverständnis", wenn er den Vorsitzenden des Gerichts "als Verbandssprecher" einsetze. Denn es sei möglich, dass das Verbandsgericht sich noch einmal mit dem Streit beschäftigen müsse. Der SVW setze auf eine einvernehmliche Lösung mit dem DFB, heißt es weiter, werde aber eine Klage auf Wiedereingliederung in die Regionalliga einreichen, um Fristen zu wahren.

Auslöser sind FIFA-Regularien

Der Rechtsstreit hatte vor Jahren begonnen, weil sich der Club geweigert hatte, für seinen früheren argentinischen Spieler Sergio Sagarzazu eine nach den FIFA-Regularien fällige Ausbildungsentschädigung an dessen Jugendvereine zu zahlen, insgesamt 157.500 Euro. Zur Strafe ordnete die FIFA 2012 den Zwangsabstieg aus der Regionalliga an, der SVW flog zum Ende der Saison 2013/2014 aus der Vierten Liga. Dagegen wehrte sich der SVW und bekam Recht.

