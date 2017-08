Stand: 18.08.2017 20:55 Uhr

SV Meppen legt gegen Zwickau nach

Der SV Meppen hat nach seinem Drittliga-Premierensieg in Rostock (2:1) am Freitagabend auch den ersten Heimerfolg gefeiert. Die Emsländer setzten sich nach einem überzeugenden Auftritt mit 4:0 (2:0) gegen den FSV Zwickau durch. Thilo Leugers (3./Handelfmeter), Torjäger Benjamin Girth (44./77.) und Max Kremer in der Nachspielzeit erzielten die Treffer für den SVM. "Das ist ein sehr schöner Tag für uns. Wir haben eine gute Leistung gezeigt", freute sich Girth.

Frühe Führung per Handelfmeter

5.Spieltag, 18.08.2017 19:00 Uhr

SV Meppen

SV Meppen 4:0



FSV Zwickau Tore: 1:0 Leugers (3., Handelfmeter) 2:0 Girth (45.) 3:0 Girth (77.) 4:0 Kremer (90.+1)

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Gebers, Vidovic, Vrzogic - Puttkammer, Leugers - Kleinsorge (63. Yao), Wagner, Granatowski (89. Kremer) - Girth (82. Hyseni)

FSV Zwickau: Brinkies - Schröter, Wachsmuth (72. R. Koch), Frick, Lange - Mauersberger (46. Garbuschewski), Wagner, Könnecke, Miatke - Öztürk (46. Ferfelis), R. König

Zuschauer: 6243



Weitere Daten zum Spiel

Meppen hatte die Begegnung von Beginn an unter Kontrolle und bekam schon nach einer guten Minute Hilfe der Gäste, deren Stürmer Ronny König den Ball vollkommen ohne Not im Strafraum mit der Hand spielte - es gab Elfmeter. Leugers trat an und verwandelte sicher. Die Elf von Trainer Christian Neidhart zog sich trotz der frühen Führung nicht zurück, sondern drängte auf das zweite Tor. FSV-Keeper Johannes Brinkies verhinderte mit zwei Glanzparaden gegen Nico Granatowski (38.) und Girth (43.) zunächst einen weiteren Gegentreffer. Doch bei Girths platziertem Kopfball war auch der Zwickauer Schlussmann ohne Chance.

Die Gäste wurden erst nach dem Seitenwechsel in der Offensive etwas umtriebiger, Torgefahr entwickelten sie allerdings kaum. Meppen hatte keine Mühe, seinen Vorsprung zu verteidigen und konnte sich den Luxus erlauben, die eigenen Angriffsbemühungen fast einzustellen. Doch eine knappe Viertelstunde vor dem Ende machte der SVM noch einmal ernst: Granatowski bediente Girth, der aus zwölf Metern seinen bereits fünften Saisontreffer markierte. Der gerade eingewechselte Kremer setzte mit einem Kopfballtor (90.+2) den Schlusspunkt unter einen für den SV Meppen tollen Fußballabend.

