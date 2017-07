Kultclub aus dem Emsland

Meppen im Emsland: 35.000 Einwohner, 18 Kilometer von der deutsch-niederländischen Grenze entfernt und vor allem bekannt durch seinen Fußball-Club SV Meppen. In den 1980er und 1990er Jahren machte sich der SVM als sympathischer und etwas skurriler Verein einen Namen. Nun ist er zurück im Profi-Fußball. Am Sonnabend startet der SVM gegen Würzburg in die Dritte Liga. Die Partie gibt es live im NDR Fernsehen und im Stream bei NDR.de.

Ein Rückblick auf die vergangenen 35 Jahre Fußball in Meppen in einer Multimedia-Doku.