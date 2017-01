Stand: 04.01.2017 15:55 Uhr

Rostock wappnet sich für bewegte Rückrunde

Kein Neuzugang, kein Abgang: Mit unverändertem Kader hat Drittligist FC Hansa Rostock am Mittwoch die Vorbereitung auf die Rückrunde begonnen. Beim Trainingsauftakt fehlten lediglich Kapitän Michael Gardawski (krank) sowie Kerem Bülbül (Zerrung). Ab Montag stellen sich beim Tabellen-13. ein Mittelfeldspieler sowie ein Innenverteidiger vor. Die Suche nach einem von Trainer Christian Brand dringend gewünschten Stürmer geht indes weiter. Wohl kein Thema mehr ist Angreifer Samed Yesil, der vor einigen Wochen schon einmal ein Probetraining bei den Mecklenburgern absolvierte, jedoch keinen Vertrag erhielt.

In der Rückrunde "geht die Post ab"

Winterfahrplan Wintervorbereitung Hansa Rostock Kein Trainingslager in der Türkei, dafür aber vier Testspiele in zwölf Tagen - der Plan für die Wintervorbereitung 2016/2017 des FC Hansa Rostock. mehr

Wieviele Spieler insgesamt noch verpflichtet werden, ist offen. "Die Menge an Spielern ist nicht wichtig. Wir müssen gucken, wer ist wirklich besser als die, die wir momentan haben. Und dann schauen wir, wen wir dazu holen können", so der Coach, der in der ersten Halbserie immer wieder zu Umstellungen gezwungen war. Mit Marcus Hoffmann, Maximilian Ahlschwede, Christian Dorda, Ronny Garbuschewski, Timo Gebhart, Fabian Holthaus, Dennis Erdmann und Gardawski fielen gleich reihenweise Stammkräfte aus. Der Rückrunde sieht Brand mit Spannung entgegen. "Dann geht die Post ab. Wir müssen sofort wach sein und schnell die 44, 45 Punkte haben, denn die braucht man dieses Jahr", sagte er den "Norddeutschen Neusten Nachrichten".

Ticket-Aktion zum "Geisterspiel"

Weitere Informationen Hansa Rostock zu "Geisterspiel" verurteilt Das DFB-Sportgericht hat Hansa Rostock wegen wiederholter "Zuschauer-Vorkommnisse" zu einem "Geisterspiel" verurteilt. Am 28. Januar gegen Regensburg bleiben die Ränge damit leer. mehr

Abseits des Rasens versucht der FC Hansa unterdessen erneut, Einnahmeausfälle aus einem Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit dem Verkauf von symbolischen Eintrittskarten zu verringern. Für das Heimspiel am 28. Januar gegen Jahn Regensburg bietet der Club den Anhängern "Sonder-Tickets" unter dem Motto "Hier sind Fans mit dem Herzen dabei" in drei Kategorien an.

Das DFB-Sportgericht hatte Ende Dezember die im November 2015 nach wiederholten Ausschreitungen von Hansa-Anhängern ausgesprochene Bewährungsstrafe widerrufen. Damit muss Hansa erneut eine Begegnung unter Ausschluss der Öffentlichkeit bestreiten. In den fünf Liga-Heimspielen nach der Partie gegen Regensburg dürfen nur jeweils 2.000 Zuschauer auf die Südtribüne. Eine ähnliche Ticket-Aktion hatte Hansa bereits zum ersten "Geisterspiel" am 18. Dezember 2011 gegen Dynamo Dresden gestartet. Damals waren rund 11.000 virtuelle Tickets verkauft worden. Der Einnahmeverlust für ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit beläuft sich nach Vereinsangaben in einer Größenordnung von über 250.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 04.01.2017 | 19:30 Uhr