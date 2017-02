Stand: 05.02.2017 10:05 Uhr

Hansa Rostock erwartet harten Kampf in Münster

Ein Spiel für die Tendenz: Wenn Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock heute gegen Preußen Münster antritt, geht es für das Team um einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Das Team von Trainer Christian Brand steht zurzeit im Niemandsland der Drittliga-Tabelle: Sieben Punkte trennen die Rostocker von den Aufstiegsrängen, doch nur sechs Punkte sind es zu den Abstiegsplätzen. Dort steht der Gegner Münster. Entsprechend erwartet Brand starke Gegenwehr der Gastgeber. "Die Preußen stehen mit dem Rücken zur Wand, die müssen unbedingt gewinnen", so Brand am vor dem Spiel.

Ohne Ziemer, Stevanovic und Gebhart

Doch Brand gab sich optimistisch: "Wir fahren dort hin, um etwas zu holen." Und das nicht ohne Grund: Hansa hat in dieser Saison auswärts nur einmal verloren - am 1. Spieltag in Regensburg - und ist in dieser Hinsicht das drittbeste Team der Liga. Im Spiel muss Hansa jedoch auf Leistungsträger und Angreifer Marcel Ziemer verzichten. Der 31 Jahre alte Torjäger fällt wegen einer Fersenverletzung aus.

Benyamina in der Startelf?

Auch Aleksandar Stevanovic und Timo Gebhart, die beide im Aufbautraining sind, stehen nicht zur Verfügung. Kerem Bülbül ist aus disziplinarischen Gründen suspendiert worden. Als Vertreter für Routinier Ziemer kommen Soufian Benyamina und Tim Väyrynen infrage, so Brand. "Benyamina hat im Testspiel einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Väyrynen hat erst zweimal trainiert. Im Moment deutet alles darauf hin, dass Benyamina beginnt", sagte der Hansa-Coach.

Bischoff kehrt an seinen alten Arbeitsplatz zurück.

Für Mittelfeldspieler Amaury Bischoff wird sein erstes Auswärtsspiel für Hansa ein ganz besonderes. Er stand bis Anfang des Jahres noch in Münster unter Vertrag. nach dem torlosen Unentschieden gegen Jahn Regensburg müssen jedoch Tore her, um die gewünschten drei Punkte mit nach Rostock zu nehmen. Im Gegensatz zum Geisterspiel zu Hause werden Hansa auswärts laut Verein rund 1.500 Fans unterstützen.

