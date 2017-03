Stand: 17.03.2017 20:32 Uhr

Reichels Traumtor lässt die Eintracht jubeln von Thorsten Schettle, NDR.de

Zweitligist Eintracht Braunschweig hat gegen den 1. FC Heidenheim in der Schlussphase den ersehnten ersten Heimsieg im Jahr 2017 errungen. Durch den 3:2 (1:1)-Sieg kletterten die "Löwen" im Kampf um die Aufstiegsränge zumindest vorübergehend an Hannover 96 vorbei auf Relegationsplatz drei. Zweimal musste die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht dabei einen Rückstand aufholen. Am Ende schien es zunächst so, dass den "Löwen" die Präzision für einen Punkte-Dreier fehlte, doch ein Sonntagsschuss am Freitagabend von Ken Reichel sorgte für den umjubelten Siegtreffer. "Es war zum Schluss eine Gesamtleistung des ganzen Stadions. Es ist eine Wucht entstanden", erklärte ein emotional aufgewühlter Lieberknecht anschließend bei NDR 2.

Lieberknecht: "Ein Wahnsinnsabend" NDR 2 - 17.03.2017 21:01 Uhr Autor/in: Augustin, Michael Eintracht Braunschweig gewinnt durch ein Tor von Reichel in der Nachspielzeit mit 3:2 gegen Heidenheim. Ein emotionaler Abend für Trainer Torsten Lieberknecht.







Kalte Dusche durch Schnatterer

Mit Rückenwind ging die Eintracht in die Partie. Zwei Auswärtssiege sowie ein Heimremis gegen Tabellenführer Stuttgart, so lautete die jüngste Bilanz der "Löwen". Personell musste Lieberknecht nach dem 2:1 in Düsseldorf gezwungenermaßen einmal umstellen. Kapitän Marcel Correia erlitt in dieser Partie eine Bänderverletzung im Sprunggelenk, für ihn rückte Joseph Baffo in die Innenverteidigung.

Aus Rückenwind wurde jedoch schnell Gegenwind: Keine drei Minuten waren gespielt, als Heidenheims Marc Schnatterer zentral vor dem Tor Quirin Moll und Hendrick Zuck ins Leere laufen ließ und mit einem präzisen Schuss aus gut 20 Metern das 1:0 erzielte. Kälter hätte die Dusche für die Eintracht nicht sein können, zwangsläufig brauchte die Lieberknecht-Elf ihre Zeit, geeignete Mittel gegen die zweitbeste Abwehr der Liga zu finden. Ein Kopfball von Gustav Valsvik (11.), der knapp sein Ziel verfehlte, sorgte das erste Mal für Gefahr. Nachdem Schnatterer noch einmal frei zum Abschluss gekommen war (24.), jedoch an Jasmin Fejzic scheiterte, erhöhten die Blau-Gelben zusehends den Druck. Zuck hatte die bis dato beste Chance, setzte das Spielgerät jedoch aus sechs Metern über das Tor (28.). Fünf Minuten später belohnten sich die Niedersachsen mit dem verdienten Ausgleich: Mirko Boland (33.) drückte den Ball nach einem Eckball mit etwas Glück - weil unter Mithilfe von der Unterkante der Latte und des Pfostens - zum 1:1 ins Netz.

Reichel fasst sich ein Herz

25.Spieltag, 17.03.2017 18:30 Uhr

Braunschweig

Braunschweig 3:2



FC Heidenheim Tore: 0:1 Schnatterer (3.) 1:1 Boland (33.) 1:2 Feick (73., Foulelfmeter) 2:2 Nyman (78.) 3:2 K. Reichel (90.+2)

Braunschweig: Fejzic - Sauer, Baffo, Valsvik, K. Reichel - Moll (75. Biada) - Zuck (65. Khelifi), Boland - Hernández - Abdullahi (66. Kumbela), Nyman

FC Heidenheim: Ke. Müller - R. Becker, Wahl, Theuerkauf, Feick - Mat. Wittek - Skarke (73. Philp), Griesbeck, Titsch-Rivero, Schnatterer (66. Kleindienst) - Thomalla (84. Gnaase)

Zuschauer: 20000



Weitere Daten zum Spiel

Schon vor dem Seitenwechsel war der Eintracht-Schwung leicht abgeebbt, nach der Pause setzte sich der Trend fort. Sogar die erste Großchance hatten in Durchgang zwei die Heidenheimer. Denis Thomalla (60.) schloss aus der Nahdistanz jedoch zu ungenau ab. Lieberknecht reagierte auf die wachsende Harmlosigkeit seines Teams mit einem Doppelwechsel und brachte Domi Kumbela und Salim Khelifi, um das Offensivspiel neu zu beleben. Die Maßnahme ging zunächst nach hinten los: Khelifi foulte im Strafraum ungeschickt Gegenspieler Tim Skarke, den berechtigten Strafstoß verwandelte Arne Feick zur erneuten Führung der Gäste (73.). Mit Julias Biada kam kurz darauf der nächste Eintracht-Angreifer aufs Feld. Und nun ging es aus Braunschweiger Sicht endlich wieder in die richtige Richtung. Biadas Schussversuch wurde geblockt, der Ball prallte zu Khelifi, der nach innen passte, wo Christoffer Nyman zum 2:2 vollendete (78.).

Es folgte die Schlussphase: In dieser drängte die Eintracht auf den Sieg, fand jedoch keine Lücke in der Gäste-Defensive. Bis sich Reichel in der zweiten Minute der Nachspielzeit nach einer missglückten Abwehr der Heidenheimer ein Herz fasste und mit einem satten Linksschuss den Ball in den rechten Torwinkel jagte.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 17.03.2017 | 22:40 Uhr