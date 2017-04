Stand: 10.04.2017 22:12 Uhr

Reichel schießt "Löwen" zum Last-Minute-Sieg von Hanno Bode, NDR.de

Dank eines Treffers von Vereinsurgestein Ken Reichel in der Nachspielzeit (90.+2) haben die Aufstiegsträume der Braunschweiger Eintracht zusätzliche Nahrung erhalten. Der Linksverteidiger schoß die Niedersachsen zum verdienten 1:0 (0:0)-Sieg gegen Verfolger Dynamo Dresden. Die "Löwen" bleiben somit nach dem 28. Spieltag Tabellenzweiter und sind nun bereits seit neun Begegnungen ungeschlagen. "Es ist unfassbar, mir fehlen die Worte. Dieser Sieg in diesem letzen Finish ist unglaublich", sagte der überglückliche BTSV-Trainer Torsten Lieberknecht.

Kaum Aufreger in Abschnitt eins

28.Spieltag, 10.04.2017 20:15 Uhr

Braunschweig

Braunschweig 1:0



D. Dresden Tore: 1:0 K. Reichel (90.+2)

Braunschweig: Fejzic - Ofosu-Ayeh, Decarli, Valsvik, K. Reichel - Kijewski, Boland, Hochscheidt (90. Kumbela) - Zuck (73. Khelifi), Hernández - Abdullahi (46. Nyman)

D. Dresden: Schwäbe - Kreuzer, J. Müller, F. Ballas, Heise - Konrad - Lambertz (90. Alvarez), Hauptmann (82. Hilßner) - Berko, Aosman (73. Gogia) - Kutschke

Zuschauer: 22800



Weitere Daten zum Spiel

Die 22.800 Zuschauer im Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße sahen im ersten Abschnitt nur wenige nennenswerte Strafraumszenen. Beide Teams legten höchsten Wert auf ihre Defensivarbeit und standen in der Abwehr dementsprechend kompakt. Chancen blieben beinahe folgerichtig Mangelware. Ein verunglückter Abschluss von Reichel, der nach Vorlage des auffälligen Jan Hochscheidt mit seinem etwas schwächerem rechten Fuß verzog (10.), war die beste Braunschweiger Gelegenheit in der ersten Hälfte. Die Lieberknecht-Elf spielte zwar durchaus gefällig nach vorne, war mit ihrem Latein am gegnerischen 16-Meterraum dann jedoch am Ende. Dresden fand vor dem Seitenwechsel überhaupt keine Lösungen, den BTSV-Defensivverbund auseinanderzureißen. SG-Torjäger Stefan Kutschke (15. Saisontreffer) hing in vorderster Front zumeist in der Luft. Ein harmloser Schuss aus spitzem Winkel, der Eintracht-Keeper Jasmin Fejzic vor keinerlei Probleme stellte (40.), war die auffälligste Aktion des früheren Wolfsburgers vor der Halbzeit.

SG-Fans und Rasensprenger sorgen für Unterbrechungen

Kutschke machte sich fünf Minuten nach dem Seitenwechsel dann in Richtung Dynamo-Fanblock auf. Allerdings nicht, um sich feiern zu lassen, sondern um den Gäste-Anhang zu bitten, das Abbrennen von Benaglos und das Werfen von Böllern zu unterlassen. Damit hatten sich einige SG-Sympathisanten zuvor ihre Langeweile vertrieben und trugen so Verantwortung dafür, dass Rauchschwaden durch die Arena zogen. Nach kurzer Unterbrechung konnte die Begegnung schließlich fortgesetzt werden. Allerdings nur zehn Minuten. Dann sorgten vier Rasensprenger, die wie von Geisterhand ihren Betrieb aufnahmen, für die nächste kleine Zwangspause. Die technische Panne konnte vom anwesenden Stadion-Fachpersonal aber rasch behoben werden.

Nyman versagen die Nerven - Reichels Schuss ins Glück

Fußballerisch blieben die ganz großen Aufreger zunächst weiterhin aus. Beide Teams beharkten sich auch in Abschnitt zwei vornehmlich im Mittelfeld. Während Dresden in der Offensive so gut wie gar nicht stattfand, vermochte es die Eintracht zumindest hin und wieder, für etwas Gefahr zu sorgen. So in der 77. Minute, als Onel Hernández vom linken Flügel in die Mitte zum eingewechselten Christoffer Nyman passte, der jedoch freistehend an Schlussmann Marvin Schwäbe scheiterte. Kurz darauf fiel Saulo Decarli nach einem zunächst abgewehrten Freistoß die Kugel im Strafraum vor die Füße - der Schweizer drosch sie etwas überhastet am Ziel vorbei (81.). Als bereits alles auf eine Nullnummer hindeutete, sorgte Reichel mit einer Direktabnahme aus 18 Metern für kollektiven Braunschweiger Freudentaumel. Das Geschoss des Linksverteidigers schlug unhaltbar für Schwäbe im unteren rechten Eck ein.

