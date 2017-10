Stand: 29.10.2017 18:22 Uhr

Pokal: Werder - Freiburg, "Wölfe" in Nürnberg

Werder Bremen hat im Achtelfinale des DFB-Pokals wie schon eine Runde zuvor Heimrecht und trifft auf den Bundesligisten SC Freiburg. Der zweite im Wettbewerb verbliebene Nordclub, der VfL Wolfsburg, muss hingegen auswärts antreten und reist zum Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend, die der frühere Nationalspieler und kurzzeitige Wolfsburg-Profi Stefan Effenberg vornahm. Die Partien werden am 19. und 20. Dezember ausgetragen, die genauen Ansetzungen stehen noch nicht fest.

Erneuter Pokal-Hit Bayern - BVB

Der Kracher in der Runde der letzten 16 ist sicherlich die Partie zwischen Rekordsieger Bayern München und Titelverteidiger Borussia Dortmund. In der vergangenen Saison trafen beide Clubs zudem im Halbfinale aufeinander, dabei hatte der BVB in München mit einem 3:2 das bessere Ende für sich. Die weiteren Begegnungen lauten Mainz - Stuttgart, Heidenheim - Frankfurt, Mönchengladbach - Leverkusen, Paderborn - Ingolstadt und Schalke - Köln.

Frauen: Meppen gegen Bayern

Im Wettbewerb der Frauen gastiert Titelverteidiger und Bundesliga-Tabellenführer VfL Wolfsburg beim Zweitligisten BV Cloppenburg. Werder Bremen empfängt die SGS Essen, Zweitligist SV Meppen darf sich auf die Frauen des FC Bayern München freuen. Die Spiele werden am 2. und 3. Dezember ausgetragen.

