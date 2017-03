Stand: 01.03.2017 20:30 Uhr

Pokal-Aus: HSV scheitert an Mönchengladbach von Thomas Luerweg, NDR.de

Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat auch im Pokal nicht in die Erfolgsspur zurückgefunden. Vier Tage nach dem 0:8-Desaster von München unterlag die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol am Mittwoch im Viertelfinale des DFB-Pokals Borussia Mönchengladbach mit 1:2 (0:0). Der Traum vom ersten Titel nach dem Pokalsieg 1987 ist damit ausgeträumt. Die Norddeutschen haben sich die Niederlage allerdings selbst zuzuschreiben, denn beide Gegentreffer fielen durch berechtigte Foulelfmeter. Zuvor hatten beide Teams mindestens auf Augenhöhe agiert. Den Gladbachern genügte eine keineswegs glänzende Leistung zum Weiterkommen, der Anschlusstreffer des HSV kam zu spät. "Wir haben insgesamt ein gutes Spiel gemacht. Wir kriegen zwei unglückliche Elfmeter, die so nicht zustandekommen dürfen", resümierte HSV-Mittelmann Aaron Hunt bei NDR 2. Dennoch machte ihm die Leistung Mut für die kommenden Partien.

Kämpfender HSV scheidet aus































HSV mit starker Anfangsphase

Fußball DFB-Pokal, Viertelfinale

Hamburger SV

Hamburger SV 1:2



B. M'gladbach Tore: 0:1 Stindl (53., Foulelfmeter) 0:2 Raffael (61., Foulelfmeter) 1:2 Wood (90.+2)

Hamburger SV: Adler - Sakai, K. Papadopoulos, Mavraj, Ostrzolek - Ekdal, G. Jung (71. Walace) - N. Müller (70. Kostic), L. Holtby, Hunt - Wood

B. M'gladbach: Sommer - Jantschke, Christensen, Vestergaard, Wendt - P. Herrmann, Dahoud (82. Strobl), C. Kramer, Jon. Hofmann (76. Johnson) - Raffael (86. Hahn), Stindl

Zuschauer: 53216



Weitere Daten zum Spiel

Gisdol hatte seine Startelf nach der Pleite gegen den FC Bayern auf fünf Positionen verändert: Kyriakos Papadopoulos kehrte in die Innenverteidigung zurück, links stand Matthias Ostrzolek in der Viererkette, davor kam Albin Ekdal zum Einsatz. Hunt im offensiven Mittelfeld und Bobby Wood als einzige Spitze komplettierten die Rochade. Wegen Staus rund ums Stadion hatte die Partie mit zehnminütiger Verspätung begonnen, der Spielfreude der Hausherren tat das keinen Abbruch: Der HSV war von Beginn an auf Kurs Wiedergutmachung. Das Team beherzigte zunächst den Wunsch der Fans, die in einem offenen Brief Kampf und Einsatz gefordert hatten. Hunts erste Flanke fand noch keinen Abnehmer (4.), doch in der 18. Minute setzte er glänzend Wood in Szene, der im Strafraum abzog und Gladbach-Keeper Yann Sommer zu einer Glanztat zwang. Fünf Minuten später legte Wood für Nicolai Müller auf, der aber per Volleyschuss verzog. Das Spiel des HSV erlahmte danach zusehends, doch die Gladbacher wirkten, als hätten sie den Karneval am Niederrhein in den Knochen und konnten dies nicht ausnutzen. So schlug bis zur Pause nur eine gute Gästechance durch Lars Stindl zu Buche (38.).

Stindl und Raffael treffen vom Punkt

Hunt: "Insgesamt ein gutes Spiel gemacht" NDR 2 - 01.03.2017 20:54 Uhr Autor/in: Nickelsen, Mats Nach der 0:8-Klatsche in München ein knappes 1:2 gegen Mönchengladbach. Das Pokal-Aus tut dem HSV weh, macht Spielmacher Aaron Hunt aber auch Mut.







Die zweite Hälfte begann mit wacheren Gästen: Patrick Herrmann drang auf der rechten Seite in den HSV-Strafraum ein und wurde von Mergim Mavraj von den Beinen geholt - Schiedsrichter Marco Fritz zeigte zu Recht auf den Punkt (52.). Es war der zweite vom Albaner verursachte Elfmeter innerhalb von vier Tagen. Stindl ließ sich die Chance nicht entgehen, verlud René Adler und traf zum 1:0 (53.). Die Hamburger versuchten zurückzuschlagen, mussten aber wenig später den nächsten Nackenschlag verdauen: Ostrzolek traf Jonas Hofmann im Strafraum am Knie - den fälligen Elfmeter verwandelte diesmal Raffael souverän (61.). Die Entscheidung? Die Hausherren bäumten sich auf und kamen durch den unglücklichen Mavraj per Kopf (63.), einem Schuss (69.) und einer Riesenchance aus fünf Metern von Hunt fast zum Anschluss. Schließlich traf Wood in der zweiten Minute der Nachspielzeit - zu spät. Für den HSV eine unglückliche Niederlage in einem Spiel, in dem deutlich mehr möglich gewesen wäre.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 02.03.2017 | 19:30 Uhr