Stand: 30.06.2017 14:37 Uhr

Pizarro: Leiser Abschied oder noch ein Jahr Werder?

Den richtigen Moment für das Ende der Karriere zu finden, gehört zu den schwierigsten Herausforderungen für Fußball-Profis, auch für die ganz großen der Kicker-Zunft. Claudio Pizarro gehört zweifelsfrei zu den besten Stürmern, die jemals in der Bundesliga aufgelaufen sind, davon zeugen nicht zuletzt seine 190 erzielten Treffer. Doch mit 38 Jahren stellt sich für Pizarro die Frage: Wie geht es weiter? Der Vertrag des Publikumslieblings bei Werder Bremen läuft heute aus, bislang gibt es keine Signale der Vereinsführung, dass sie weiter mit dem Peruaner plant.

Trainingsauftakt am Sonntag wohl ohne den Stürmer

Ausgeschlossen ist eine Verlängerung jedoch nicht. "Dass wir uns im Fall von Claudio bislang noch nicht klar geäußert haben, ist auch der Kaderzusammenstellung und -planung geschuldet", sagte Sportchef Frank Baumann der "Welt": "Wenn wir am 2. Juli das erste Training haben und er nicht dabei ist, heißt das nicht, dass wir nicht doch in den kommenden Tagen zusammenfinden." Pizarro hatte betont, er wolle auf jeden Fall noch ein Jahr spielen, "am liebsten in Deutschland. Werder hat für mich oberste Priorität."

Trainer Nouri setzt auf jüngere Spieler

Pizarro ist in Bremen eine Legende, aber ob er auch noch ein Spieler ist, der dem Club in der kommenden Saison hilft, müssen Baumann und Trainer Alexander Nouri entscheiden. Der 38 Jahre alte Angreifer erzielte in der vergangenen Saison nur einen Treffer und war häufig verletzt. Zudem hat Nouri Werders taktische Grundausrichtung verändert und setzt auf schnelles Umschalten und agile Offensivkräfte. Pizarro passt in dieses System eigentlich nicht mehr. "Wir haben aktuell acht Spieler im Kader, die für den vorderen Mannschaftsteil infrage kommen. Das sind sehr viele", betonte Baumann.

Doch Werder ist auch bekannt dafür, dass es seine Helden nicht einfach fallen lässt. Nicht zuletzt dürfte es eine Frage des Geldes sein, ob die Hanseaten dem erfolgreichsten ausländischen Torschützen der Bundesliga-Geschichte noch einmal einen Vertrag anbieten und Pizarro so eine Abschiedssaison bei seinem Lieblingsclub ermöglichen.

