Stand: 04.02.2017 12:30 Uhr

Papadopoulos: Kämpfer, Maschine, Matchwinner

2016 war nicht das Jahr des Kyriakos Papadopoulos: Kapselverletzung, Sehnenanriss, Knie-Operation - weder bei seinem Club Bayer Leverkusen noch ab Sommer bei RB Leipzig kam der Grieche in Tritt. Beim Bundesliga-Aufsteiger verbuchte der Innenverteidiger gerade einmal einen Einsatz, und so wurde er in diesem Winter weiter verliehen: an den HSV.

Gisdol lobt seinen Neuzugang

Offenbar ein Glücksfall für beide Seiten: Bei den abstiegsgefährdeten Hamburgern zählte Papadopoulos nicht nur in allen drei bisherigen Partien zur Startelf, sondern avancierte nun auch zum Matchwinner - ausgerechnet gegen seinen Hauptarbeitgeber Bayer Leverkusen. In der 76. Minute köpfte er am Freitag den Ball zum 1:0-Sieg ins lange Eck. "Er hat das Tor machen wollen, hat alle mit seiner Art mitgezogen. Genau diese Mentalität brauchen wir in unserem Team", lobte Trainer Markus Gisdol, der den 24-Jährigen seit gemeinsamen Tagen bei Schalke 04 kennt: "Ich wusste, was ich mit 'Papa' bekomme. Er hat die richtige Mentalität und ein Kämpferherz."

"Ich gebe immer hundert Prozent"

Einsatzbereitschaft und Wille - das ist genau das, was der HSV-Coach von seiner Mannschaft im Abstiegskampf sehen will. Zwar lieferten die Hanseaten in der ereignisarmen Partie gegen den Champions-League-Achtelfinalisten keine Gala-Vorstellung, zeigten aber immerhin: Sie können Spiele über den Kampf gewinnen. Auch dank Papadopoulos, der in der Defensive kaum zu überspielen war und zudem oft gefährlich im gegnerischen Strafraum auftauchte.

"Ich gebe immer hundert Prozent, egal, gegen wen", sagte der 25-malige Nationalspieler, der aber keine allzu große Euphorie aufkommen lassen wollte: "Es freut mich, dass ich in einem so wichtigen Spiel für uns mein erstes Tor gemacht habe. Aber wir müssen jetzt nicht jubeln, sondern weiterarbeiten. Wir haben nur einen Schritt gemacht."

Hoffnungsträger beim HSV

Doch er könnte entscheidend gewesen sein. Die Club-Verantwortlichen hoffen, dass der bullige, zweikampfstarke Verteidiger seine Einstellung mehr und mehr in seine neue Mannschaft tragen wird. In jedem Spiel, in jedem Training. Bislang ein Manko beim HSV, wie Mittelfeldspieler Lewis Holtby einräumte: "Wir sind immer erst wirklich da, wenn uns das Messer an der Kehle liegt." Mit "Papa" könnte das anders werden. "Er ist eine Maschine", sagte Teamkollege Matthias Ostrzolek.

Ostrzolek: "Papadopoulos ist eine Maschine" NDR 2 - 03.02.2017 23:12 Uhr Autor/in: Nickelsen, Mats Das war wichtig: Der HSV hat Bayer Leverkusen mit 1:0 besiegt und kann damit im Abstiegskampf vorlegen. Matthias Ostrzolek lobte vor allem den Torschützen.







