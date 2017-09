Stand: 09.09.2017 15:59 Uhr

Osnabrück siegt verdient in Großaspach von Thorsten Schettle, NDR.de

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat seinen zweiten Sieg in Folge eingefahren und ist dabei zum dritten Mal nacheinander ohne Gegentor geblieben. Die Mannschaft von Trainer Joe Enochs ging beim 1:0 (1:0)-Erfolg bei der SG Sonnenhof Großaspach dank eines Treffers von Tim Danneberg (15.) früh in Führung. Danach hatten die Lila-Weißen weitere gute Möglichkeiten, versäumten es jedoch, rechtzeitig für eine Vorentscheidung zu sorgen. Durch den Erfolg am Sonnabend verbesserten sich die Niedersachsen in der Tabelle zumindest vorübergehend auf Platz zehn.

Danneberg gelingt das Führungstor

7.Spieltag, 09.09.2017 14:00 Uhr

SG Sonnenhof

SG Sonnenhof 0:1



VfL Osnabrück Tore: 0:1 Danneberg (15.)

SG Sonnenhof: Broll - Hägele, Gehring, Leist - Schiek, Pelivan, Bösel (88. Ö. Özdemir), Aschauer - Baku (77. Binakaj), Saliou Sané (67. Röttger), Gyau

VfL Osnabrück: Gersbeck - Falkenberg, Appiah, Susac, Wachs - Heider (87. Alvarez), Groß, Danneberg (46. Arslan), Reimerink (77. S. Tigges) - Savran, Iyoha

Zuschauer: 1100



Enochs veränderte seine Aufstellung im Vergleich zum 1:0 gegen Lotte auf fünf Positionen. Die Außenverteidiger Nazim Sangaré (Wechsel zu Antalyaspor) und Konstantin Engel (erkrankt) wurden durch Kim Falkenberg und Marc Wachs ersetzt. Im Zentrum kehrte Christian Groß nach seinem Rippenbruch zurück, daneben durfte Danneberg wieder von Beginn an ran. Im Angriff gab Emmanuel Iyoha sein Startelfdebüt.

Der VfL war gleich hellwach und hatte schon nach 20 Sekunden die erste gute Möglichkeit durch Marc Heider, der jedoch bei seinem Abschluss nicht genug Druck hinter den Ball bringen konnte. Auch danach blieben die Gäste zielstrebiger und belohnten sich mit dem Führungstor: Ein Einwurf landete beim an der Grundlinie lauernden Halil Savran, der von dort gekonnt für Danneberg auflegte. Der frühere Chemnitzer vollendete per Innenrist zum 1:0. Erhöhten Pulsschlag verspürte der VfL-Anhang zum ersten Mal, als zunächst Alexander Aschauer (29.) im letzten Moment gestört wurde und Joseph-Claude Gyau (36.) am Sechzehner den Ball gegen Marius Gersbeck vertändelte. Weil der VfL-Keeper knapp außerhalb des Strafraums mit der Hand am Ball gewesen sein soll, war die Gefahr jedoch noch nicht gebannt - Dominik Pelivan jagte den folgenden Freistoß aber nur in die Mauer (37.). Ansonsten stand der VfL kompakt und hätte noch den zweiten Treffer nachlegen können. SGS-Keeper Kevin Broll entschärfte allerdings sowohl einen Flugkopfball von Heider (43.) als auch einen Rechtsschuss von Jules Reimerink (45.).

Schiedsrichter nimmt Elfmeterentscheidung zurück

Eine Hiobsbotschaft gab es für die Lila-Weißen zur Halbzeitpause. Danneberg musste mit Knieproblemen in der Kabine bleiben. Der Offensivdrang beider Teams blieb den Zuschauern jedoch erhalten. VfL-Linksaußen Reimerink (49.) zielte kurz nach Wiederbeginn knapp vorbei, auf der Gegenseite traf Kai Gehring den Außenpfosten (51.). Alles in allem blieb Osnabrück aber auch in der Folgezeit das bessere Team: Arslan prüfte bei einem Konter Broll (61.), und wenig später hatte Savran großes Pech, als sein Fallrückzieher nur an den Pfosten segelte (64.). Kurios dann die Szene in der 79. Minute: Gyau hatte sich über die linke Seite durchgesetzt und mit einem satten Schuss Heider im Gesicht getroffen. Schiedsrichter Oliver Lossius (Sondershausen) sah ein absichtliches Handspiel und entschied auf Strafstoß. Kurz danach ließ er sich - wohl auch aufgrund eines sichtlich benommenen Heider - eines Besseren belehren und revidierte seine Entscheidung. Durchatmen also beim VfL, der kurz darauf durch Steffen Tigges erneut den Sack hätte zumachen müssen (81.). So musste das Enochs-Team in der Schlussphase weiter zittern und noch eine Gelegenheit von Timo Röttger (88.) überstehen - aus Osnabrücker blieb es jedoch beim verdienten 1:0-Erfolg.

